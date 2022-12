De Nina Simone a Beyoncé passant per Amy Winehouse, tot adaptat al públic amb els sentits més oberts, el que va dels zero a cinc anys. La companyia Pels més menuts ha tornat aquest cap de setmana al festival Temporada Alta, aquest cop amb Soul & funk pels més menuts, un delicat espectacle per a la primera infància amb la música negra com a protagonista.

En les quatre sessions de diumenge a El Canal de Salt van sonar clàssics com Don’t worry be happy de Bobby McFerrin o Ain’t no sunshine de Bill Withers, passats pel sedàs de la companyia, que sempre busca despertar la curiositat dels petits a través del ritme, la il·luminació o l’ús d’instruments com pals de pluja. Bombolles de sabó, llanternes o la trencadissa de llum que emeten els mirallets de les boles de discoteca van ser altres elements utilitzats per fer de la vetllada molt més que un concert.