Els gironins Elisma s’acomiadaran amb un concert al Santa Eugènia Rock

Dotze anys, més d’un centenar de concerts, mil aventures i experiències i pocs diners. La banda gironina de rock Elisma ha decidit tancar una etapa per centrar-se en altres projectes conjunts, com el grup de versions Seventies i el reeixit grup per al públic familiar Rock per Xics. El trio format per Ismael Berengena (guitarra i veu), Rubén Berengena (bateria i veus) i Gerard Cantero (baix i veus) oferirà el seu últim concert el pròxim dissabte 17 de desembre en el marc de la 7a edició del Santa Eugènia Rock, que tindrà lloc a partir de les 19 h al parc Nuria Terés i Bonet de Girona i també comptarà amb la participació del grups Ardèria i Tremens.

«El Santa Eugènia Rock el vam inventar amb la intenció d’ajudar als grups com nosaltres, perquè les bandes de rock amb repertori propi ho tenen basant complicat per poder fer concerts» explica Ismael Berenjena, que, malgrat afirmar que la intenció és que el festival celebri més edicions, encara que sigui «sense el seu grup amfitrió», no ho pot garantir, subratllant que dependrà de si poden seguir comptant «amb la petita partida de pressupost dels darrers anys». I és que el guitarrista i vocalista recorda que en les tres primeres edicions del festival, que van tenir lloc a Can Ninetes, només van disposar dels diners de recollits amb el servei de barra o cobrant una petita entrada per accedir-hi.

Sobre el futur dels tres membres que integren Elisma, Berengena subratlla que continuaran amb els altres projectes, i en especial amb Rock per Xics, que en els darrers anys no ha deixat de créixer i que a finals de l’any vinent publicarà un àlbum d’estudi amb versions i temes propis. «Abans d'Elisma jo ja feia cançons. Sempre he estat músic. I ho continuaré sent. Elisma és una etapa que va començar fa dotze anys i ara acaba, tot i que la possibilitat de tornar a pujar algun dia a un escenari sempre hi serà» afegeix. «Continuar posant energies i temps en aquest projecte no té sentit. Tenim altres projectes que sí que estan donant rendiment i que requereixen més temps» puntualitza el músic.

Elisma es retira amb tres discos d'estudi publicats (Andar, Mundo Inmundo i Somos Nosotros Los Que Hacemos Rock) i un treball en directe -Directo a tu casa- enregistrat el 2020 en plena pandèmia i en el qual van recopilar 21 cançons.