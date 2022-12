Cesk Freixas reivindica la poesia moderna

L’amor de Cesk Freixas per l’univers poètic ve de lluny. No obstant això, no s’havia atrevit a capbussar-s’hi de ple fins que va llançar Memòria, un treball publicat l’any passat i en el qual el cantautor penedesenc ja musicava versos de Salvat-Papasseit, Brossa o Apel·les Mestre. Ara, però, Freixas s’ha decidit a reivindicar directament la poesia contemporània aliant-se amb Roc Casagran, un poeta vallesà amb el qual ja ha treballat en diversos espectacles. El resultat és Direm nosaltres, un novè disc d’estudi que aquest pròxim dissabte presentarà, acompanyat del mateix Casagran i del seu guitarrista habitual, Víctor Nin, a l‘Auditori de l’Ateneu de Banyoles, en un concert que arrencarà a les 20 h.

«En Roc és un dels poetes contemporanis més potents de la literatura catalana actual, perquè sap mesclar molt bé el compromís amb la tendresa, que a vegades costa de trobar» explica el músic de Sant Pere de Riudebitlles. En la seva opinió, en l’obra de Casagran «es creua una mirada crítica, no només amb el país sinó també amb la manera d’entendre el món i la vida, amb una altra de més emocional», una fusió que converteix al sabadellenc en un poeta «molt interessant». Preguntat per si aquest nou camí, iniciat amb l’anterior àlbum i culminat amb aquest Direm nosaltres, publicat a finals del passat mes d’octubre pel segell gironí U98 Music, suposa un punt i a part en la seva carrera, Freixas assenyala que «des d’un punt de vista estrictament artístic, sí que és un treball que marca una línia estètica diferent», tot i que ha apostat per continuar amb la mateixa fórmula, pel que fa als arranjaments i la producció, d’anteriors discos. «Des d’un punt de vista narratiu sí que hi ha un canvi pel simple fet de treballar textos els textos d’un poemari» apunta. Al mateix temps, el músic assevera que «donar veu a aquelles persones que treballen la paraula i la mirada panoràmica del nostre país d’una manera molt acurada és una faceta que m’interessa». Banyoles serà el tercer escenari de la gira de presentació del disc, que va estrenar en viu a finals d’octubre a Barcelona i fa dues setmanes va passar per València. El directe compta amb una escenografia especialment pensada per interpretar els set temes que integren l’àlbum.