Yes The Music! celebrarà aquesta tarda els seus deu anys de trajectòria a casa. El Teatre Mundial de La Bisbal d’Emporda serà l’escenari, a les 18 h, d’un espectacle en el qual la formació vocal presentarà un repertori especial, amb temes que han interpretat al llarg d’aquesta primera dècada de vida, i que comptarà amb la participació de diversos amics. El concert, que comptarà amb la col·laboració del pianista Xavier Raurich, estarà dirigit per David Granato, que es va posar al volant del grup el 2021.

Yes the Music!, que actualment compta amb 19 membres, va néixer l’estiu del 2012, arran d’un taller impartit pel director de The Gospel Viu Choir, Moisès Sala, dins el Festival a Capella de Girona. L’espectacle d’aniversari també es podrà veure aquesta setmana per Sant Gregori. Concretament, el pròxim dissabte, a les 17 h, en el marc del festimarket Golden Christmas.