Mario Gas homenatja Stephen Sondheim al Temporada Alta

El Teatre Municipal de Girona acull aquest cap de setmana un homenatge al compositor i autor de musicals Stephen Sondheim, que va morir a finals de novembre de l’any passat. Commemorant aquest primer aniversari de la seva pèrdua, el festival Temporada Alta ha decidit fer un espectacle únic que reuneixi algunes de les grans obres del compositor. Ho farà de la mà de Mario Gas, ja que segons el director del festival, Salvador Sunyer, és «impensable» no tenir-lo en compte per retre homenatge a Sondheim.

De fet, Mario Gas ha estat l’encarregat d’adaptar els musicals Golfus de Roma, Follies, Sweeney Todd i A Little Night Music a Catalunya i també a l’Estat. Ara, agafarà part del repertori d’aquests quatre musicals i els inclourà en aquest concert on hi participaran 21 intèrprets i onze músics.

Sondheim x Sondheim combinarà fragments de vídeo dels musicals amb actuacions en directe. El director Mario Gas va recordar ahir que els quatre musicals que ell ha dirigit han comptat «pràcticament» amb la mateixa gent. Per això ara recupera la «companyia» habitual per participar en aquest concert únic en tot l’Estat.

Vídeo i música en directe

En els reculls de vídeo hi haurà actuacions on es prioritzarà la participació de «gent que ja no hi són entre nosaltres», mentre que les actuacions en directe seran protagonitzades per actors com Jordi Boixaderas, Vicky Peña, Enric Arguimbau o Meritxell Coma. Gas ha assegurat que es podran escoltar els temes més reconeguts dels quatre musicals i «una petita sorpresa» que serà un tema en anglès. Els temes de Golfus de Roma i Follies seran en castellà, perquè és en la llengua que es van adaptar, mentre que els de Sweeney Todd i A Little Nigth Music es cantaran en català.

Una lletra humanista

Gas va recordar que les lletres de Sondheim tenen una vessant «humanista» que permeten recuperar-les i adaptar-les amb una «visió molt romàntica» de la societat. Per la seva banda, el director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, va recordar que les obres de Sondheim tenen «unes històries diferents» i els musicals «estan plantejats d’una altra manera» que la majoria d’obres, ja que potenciava la vessant més dramaturga per sobre de la musical.

Sondheim x Sondheim posarà el punt i final al Temporada Alta d’enguany amb un doble passi el divendres i el dissabte al vespre al Teatre Municipal de Girona. Després d’aquesta estrena dins del festival, el director es va mostrar obert a portar l’espectacle a d’altres punts de Catalunya o de l’Estat «si algú hi està interessat».

