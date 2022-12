L’actriu nord-americana Kirstie Alley ha mort aquest dilluns als 71 anys després de no superar un càncer recentment diagnosticat, segons ha informat la família.

«A tots els nostres amics, de cap a cap del món: Ens entristeix informar-vos que la nostra increïble, ferotge i afectuosa mare ha mort després d’una batalla contra el càncer, descobert recentment», esgrimeix un comunicat difós pels fills de l’actriu a les xarxes socials. «Estava envoltada de la família més pròxima i va lluitar amb gran fortalesa, i ens deixa amb certesa de la seva interminable alegria de viure i les aventures que li esperen. Tan emblemàtica com a la pantalla, va ser fins i tot una millor mare i àvia», han afirmat els familiars.

Alley, guanyadora d’un Globus d’Or i un Emmy pel seu paper a ‘Cheers’, va guanyar un segon Emmy el 1994 pel seu paper de Sally Goodson en ‘La madre de David’. Així mateix, l’actriu també és coneguda per la seva interpretació a ‘Mira quién habla’. A més, entre els seus papers a moltes altres pel·lícules i sèries al llarg dels anys figuren ‘Star Trek II: La còlera de Khan’ i ‘Dancing with the stars’.