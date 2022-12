La Marta Rius -l’article forma part del nom artístic- acaba de treure «Set», el seu nou disc. Un disc miraculós, creat després que decidís deixar la música i de superar un càncer de mama

Estava farta de la música?

De la música, no. Estava farta del poc suport que té la cultura en aquest país.

On és la notícia?

Ha, ha. De nou no em venia, però n’estava una mica cansada. Sempre miro de tirar endavant, però en aquell moment tenia molt d’estrès i n’estava molt cansada, la veritat.

Han canviat les coses, en el sentit cultural?

No. M’agradaria que canviessin.

I en plena crisi, el càncer.

Sí, quan m’ho van dir se’m va aturar el temps. Vaig estar dies en xoc, no acabava d’assimilar el que m’estava passant.

Com li va canviar la vida?

M’ha canviat la manera d’entendre-la. Valoro les coses de manera diferent, algunes que em semblaven importants ara les trobo una xorrada. I al revés. Sobretot, he après a viure el present i a no preocupar-me tant pel futur. A viure més el dia a dia.

Ha guanyat un set o un partit?

El partit no el guanyarem mai, perquè tots ens acabarem morint. He guanyat un set, i espero guanyar-ne uns quants més.

Un tema es diu «Metamorfosi». Vostè com ha canviat?

En essència sóc la mateixa. He canviat molt internament, però també externament, físicament. «Metamorfosi» parla de l’operació, que va ser complicada, i de tot el procés de sanació. De les cicatrius, que tiben, que couen. Em sentia com una papallona a dins de la crisàlide, que des de fora ens sembla molt bonic però les papallones deuen patir que flipes.

No enfonsi aquest ideal tan romàntic de les papallones, dona.

A la vida hi deu haver moltes coses que des de fora semblen romàntiques i tenen el seu què.

Sorprèn la cruesa amb què parla de la seva experiència, en el disc.

Quan escrivia els temes, els feia per mi, no tenia previst mostrar-los a ningú. Per això no hi ha filtres per quedar bé. Mostro les ombres i la llum. Tots els processos tenen parts bones, el càncer també.

«La mamella que ha alletat doblement la vida, ara està prenyada». Buf.

Prenyada del càncer que estava allà dintre.

La gent està preparada per sentir aquestes coses?

Estic veient que sí. Al cap i a la fi, és un disc de superació, i quan l’escoltes, també somrius. No és un dramón, o no l’hauria publicat, no estem a la vida per escoltar merdes. Hem vingut a passar-ho bé.

Malgrat càncers i altres malalties?

Ningú parla del càncer però tothom n’ha viscut casos propers, o sigui que, qui més qui menys, s’hi sent reflectit.

«Amb tu he après que no som immortals». Qui és aquest «tu»?

El càncer. És una carta de comiat, necessitava dir-li adéu al càncer: gràcies, però ja no et vull veure més. De comiat però també d’agraïment, ja que he après coses, gràcies al càncer he viscut coses que no hauria viscut. Home, millor no passar per aquí, però ja que hi ets, és bo aprofitar-ne les coses xules.

«Ja tremolo quan a cau d’orella em dius que ja estimes les meves cicatrius». Se les estima?

Vaig trigar força dies a ser capaç de mirar-me les cicatrius, primer no em veia capaç. Però les infermeres i en Guillem, la meva parella, les van acceptar i estimar des del primer dia. Molt abans que jo. Ara ja me les estimo. Totes, també les emocionals.