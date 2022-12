El 1977, la banda nord-americana de punk rock Ramones va escollir la nit del 31 de desembre per oferir un concert. Aquella actuació, que va tenir lloc al Rainbow Theatre de Londres, va ser enregistrada donant com a fruit It’s Alive, el primer disc en directe de la banda liderada per Joey Ramone. Unes quantes dècades més tard, escoltant aquell disc, David Carabén va pensar que celebrar les festes damunt l’escenari era una bona idea i, sense ser-ne del tot conscients, Mishima van instaurar tota una tradició.

El grup català de pop-rock aterra dissabte vinent a La Mirona de Salt per celebrar el Nadal en el marc d’una gira que passarà també per Tarragona, Lleida, València i Barcelona, i que també forma part del festival NEU!. No serà la primera vegada que visiten la sala saltenca per aquestes dates, atès que el 2020, malgrat ser l’any de la pandèmia, la banda ja va oferir-hi una actuació.

El primer concert va ser el 2008 a l’Heliogàbal, la mítica i petita sala de concerts del barri de Gràcia de Barcelona. Amb el temps, però, i davant l’allau de públic que cada any s’hi congregava, el recital es va traslladar al Teatre Condal i, finalment, a la sala Apolo. «No vam començar pensant que acabaria sent una tradició, però va començar a agradar i sí que d’alguna manera ho vam acabar provocant una mica» explica David Carabén sobre l’origen d’aquestes vetllades musicals. «Molta gent havia marxat a viure i treballar fora de Catalunya i, en tornar per Nadal es retrobava amb els amics en aquests concerts» afegeix sobre l’èxit d’aquestes vetllades musicals.

Encara que la banda ha trepitjat en diverses ocasions els escenaris gironins aquest 2022 -el mes de maig van estrenar a l’Auditori de Girona el seu nou disc, L’Aigua Clara- presentaran per aquest recital «moltes sorpreses». «Estem recuperant algunes cançons que fa molt de temps que no toquem i que seran una sorpresa pel públic. Les hem tornat a arranjar i els traiem la pols» detalla Carabén, que també apunta que «hi haurà alguns convidats».