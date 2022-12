La coreògrafa argentina Marina Otero debutarà diumenge al festival Temporada Alta amb Fuck me, una peça de dansa inspirada en la seva experiència pròpia per representar una venjança cap als homes, que hi acaben «cosificats» com ho son habitualment les dones. El Canal de Salt acollirà l’estrena a Catalunya del muntatge, a mig camí entre la peça de dansa i la performance, interpretat per la mateixa Otero i cinc ballarins més.

De forma autobiogràfica, Otero hi plasma la frustració que li va provocar una lesió que va paralitzar la seva carrera professional al món de la dansa. Per representar-ho, des de dalt de l’escenari ordena que els cinc ballarins repliquin, a través de la violència i el dolor, les successives operacions a les quals es va haver de sotmetre per tractar les hèrnies discals que patia. Otero afirma que «la dominació de l’home sobre la dona sempre ha tingut a veure amb el fet d’estar fort, però en aquesta obra és al revés, des d’un cos fràgil i gens poderós d’una dona s’aconsegueix dominar» i això, diu «és la venjança». La reflexió sobre la relació amb els homes, la pèrdua de la joventut o la mort acaben relligades, a més, amb la història del seu avi, que va treballar per als serveis d’intel·ligència durant la dictadura argentina, segons detalla la creadora. Pel director del festival, Salvador Sunyer, la proposta d’Otero és una oportunitat per acostar-se a la nova generació d’artistes argentines, amb «un espectacle que parla de la dona sense recòrrer al tòpic», i avança que confia poder portar més peces de la ballarina en properes edicions del festival.