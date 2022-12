Núria Pradas ha estat a Girona per presentar «La vida secreta de Sylvia Nolan» a la llibreria Empúries. En la seva nova novel·la, Pradas relata la investigació que la filla de Sylvia Nolan -escriptora de fama internacional- fa de la vida de la seva mare arran de la troballa d’una foto de 1931 que va ser presa a Barcelona

Va deixar de ser professora perquè estava farta d’aguantar adolescents?

He, he, nooo, eren molt macos. No és fàcil, tenir un munt d’adolescents a classe. El que va passar és que feia molts anys que treballava de professora, durant deu, ho vaig compatibilitzar amb escriure.

No semblen feines compatibles.

Va arribar un dia que vaig haver de triar, i realment ja estava una mica cansada. No tant dels nanos com d’haver fet una feina durant molts anys.

Li volia preguntar si els alumnes la llegien, però potser la pregunta ha de ser si els adolescents llegeixen.

Més aviat poc. Fa anys que no sóc a les aules, però sé pels professors que fer llegir els alumnes és tota una odissea. Així i tot, alguns en trobem. Ara bé, costa, avui els joves tenen un munt d’informació instantània que els fa difícil la lectura.

La seva web obre amb la frase «Hola, em dic Núria Pradas i sóc escriptora». Sembla la confessió d’una addicció en un grup de teràpia.

(Riallada) Escriure és addictiu.

Costa, sortir-ne?

Sí. No he estat en cap programa de desintoxicació, però encara és més difícil professionalitzar-ho. Escriure és un plaer, el que passa és que quan es converteix en una professió -com passa en totes-, té els seus fantasmes i costa una mica més.

Per què escriu?

La resposta és molt senzilla: perquè m’agrada, em fa molt feliç. En aquest moment, escriure forma part de la meva vida. Si a més a més, en puc viure, millor.

No hi ha gaires escriptors que en puguin viure, és una privilegiada.

Tinc darrere molta carrera de llibres infantils i juvenils, que són els que de debò em mantenen. Amb la literatura per a adults, és cosa d’anar picant pedra. És difícil, viure d’escriure.

Què li va ensenyar el teatre que va fer durant anys?

A perdre la vergonya.

Ja l’ha perdut del tot?

Ara ja, sí (riu). I com que també vaig escriure teatre, literàriament em va ajudar a l’hora de crear personatges i diàlegs.

Tothom fa teatre, a la vida?

Crec que sí, quan coneixes realment una persona i ja es treu la màscara, t’adones que fins aquell moment ha fet teatre.

Encara la sorprèn, la gent?

Ui, molt! Cada vegada més!

Com va de vida secreta?

De vida secreta en tinc poca, perquè me la passo a casa escrivint (riu).

No té algun secret que un dia descobriran els seus fills, com la Sylvia Nolan?

Amb els meus fills tinc una relació de molta confiança. Crec que no els amago gaire res, però potser sortirà alguna cosa i diran: «ai, fixa’t, la mama, que callat s’ho tenia». Segur, perquè m’ha passat a mi amb els meus pares.

Li hauria agradat viure el 1931, durant la República?

Molt. Bé, potser una estoneta i prou. Va ser una època d’il·lusió, de molta esperança, però el que els esperava era terrible.

Hem perdut l’esperança i la il·lusió?

Totalment. A Catalunya la vam perdre fa uns cinc anys. La gent està molt decebuda. I després va arribar la pandèmia.

Van enganyar una mica als catalans?

Una mica no, força. Bé, almenys a mi, no parlo per tothom (riu).