Calonge celebra aquest cap de setmana el primer aniversari del projecte de vila de llibres amb un balanç satisfactori de públic per a les set llibreries que van obrir l’any passat i bones expectatives, ja que en les properes setmanes n’obrirà una de nova a la plaça Major dedicada a la música i que combinarà les partitures amb vi de Calonge.

El 10 de desembre del 2021 obrien set llibreries a Calonge, un aniversari que aquest dissabte celebren amb activitats a l’aire lliure. Amb aquesta inauguració conjunta es convertia en la primera vila de llibres de Catalunya, una iniciativa que ja té recorregut en d’altres municipis d’Europa. Ho feia amb l’objectiu de revitalitzar el nucli antic del municipi i amb diversos incentius municipals per garantir l’obertura dels locals i la rendibilitat dels negocis.

Aquest dissabte es celebra el primer aniversari d’aquesta vila de llibres amb un balanç positiu per part dels llibreters. La majoria d’ells asseguren que els locals «estan trobant el seu espai» entre el mercat de llibreries. Ho explica la Meritxell Ral, de la Llibreria Rals, qui recorda que a l’estiu van tenir «molta gent» però durant els mesos d’hivern han aconseguit estabilitzar un volum de clients de la zona.

En aquest sentit, la propietària de la Liberlista, Belén Mieira, destaca que tenen molta gent que ve de Platja d’Aro, Palamós o Palafrugell. També hi ha molts clients de Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d’Empordà o Sils. Precisament alguns dels clients que tenen de Palamós i Palafrugell ho són arran del tancament d’algunes llibreries que s’han produït en aquests municipis.

Meritxell Ral explica que si bé al principi molts aprofitaven per fer la ruta de totes les llibreries tot passejant, cada vegada és més freqüent que la gent vagi directament a l’establiment que més els agrada. «Hi ha gent que et ve i diu que li va agradar molt el tracte i les recomanacions i això fa il·lusió», diu Ral.

Des de la Liberlista, Belén Mieira fa repàs de l’últim any i recorda que «s’ha viscut de tot, des de nervis i por a molta alegria». De fet, per les set llibreries és tot un motiu de celebració que no hagi tancat cap establiment.

Però la mostra de l’èxit d’aquesta primera booktown catalana és la propera obertura d’una nova llibreria. Es tracta d’un local que estarà a la plaça Major i que es dedicarà als llibres de música.

La propietària, Lídia Lobato, va presentar un projecte per obrir la llibreria dins de la campanya que feia l’Ajuntament de Calonge el 2021. Finalment, no van acceptar-lo i va començar a treballar en una llibreria del mateix municipi. Ara, ha decidit emprendre el seu propi negoci i espera poder obrir les portes aquest mateix Nadal.

En la llibreria de Lobato s’hi combinarà la música amb els vins del municipi. La seva propietària destaca que vol «promocionar el valor enòleg de Calonge» i maridar les begudes amb l’altra de les seves grans passions: la música.

Més dinamització cultural

De cara al futur, els llibreters tenen clar que caldrà mantenir el projecte amb més dinamització cultural i ja treballen en organitzar activitats i tallers a títol individual des de cada local, però també volen organitzar-ne a nivell general. Per aquest motiu, els set establiments ja estan treballant per constituir-se com una associació.

Amb la formalització d’aquest tràmit preveuen obtenir ajudes econòmiques per poder llogar espais i fer-hi presentacions o activitats diverses i també inscriure’s en la llista de booktowns internacional.

A més, la majoria d’establiments coincideixen en què si hi ha activitats al carrer, la gent es traslladarà a les llibreries i acabarà comprant. A banda, aquestes activitats també es traduiran en dinamització pel poble i podrien fomentar l’obertura d’altres negocis com ara comerços o restauració que revitalitzin el nucli antic del municipi.