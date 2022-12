Enric Montefusco, el músic que es desmarca de «la cursa del consum ràpid»

«El que demano és una certa predisposició a deixar-se portar, i això m’ho posa difícil, però també li dona valor al disc, perquè la gent no està acostumada a fer aquests viatges i m’ho està agraint», assegura el músic Enric Montefusco, que acaba de publicar Viaje al centro de un idiota. Es tracta d’un doble àlbum que culmina un projecte engegat primer amb un espectacle teatral, fet en col·laboració amb Xavier Bobés i que ha passat per festivals com Temporada Alta o el Grec, i posteriorment amb un curtmetratge, tres projectes «complementaris però autònoms» en què l’exlíder d’Standstill trenca amb el ritme accelerat del món, i més el del seu sector.

«Els meus discos sempre s’han de sentir complets i fins i tot diverses vegades, perquè jugo amb capes i dramatúrgies», diu. «Fa uns anys, jo em queixava que la gent no s’acabava de sentir els discos i ara ni tan sols escolten les cançons senceres. Jo en aquesta cursa del consum ràpid no hi vull competir, no m’interessa», afirma.

«He intentat donar-li la volta i destacar pel contrari, el caràcter de la meva obra és tan oposat a això que crida l’atenció, és una eina comunicativa i un cop la gent hi posa de part seva, ho agraeix», explica Montefusco, que demà porta Viaje al centro de un idiota al Teatre Principal d’Olot.

El punt de partida d’aquest projecte nascut primer com a espectacle de teatre van ser unes cançons, a les quals va buscar «un vestit a mida» per abordar la idea de viatge. «Volia fer un viatge en què no era tan important cada cançó per si sola com el trajecte des de l’inici fins al final. Això ho volia fer amb un disc i un espectacle, perquè la meva idea era que l’espectacle m’ajudés a fer que aquest viatge musical fos més ric, intens i original», apunta.

«Moltes vegades quan fas un disc estàs molt condicionat per les inèrcies, per tot el que per defecte portes a sobre, i gràcies a l’espectacle crec que he fet un disc molt lliure, que m’ha permès ser molt més valent en algunes coses. Ha acabat tenint un vessant escènic que el complementa perfectament i li dona més volada», continua.

«Si no hagués fet l’espectacle, seria un disc diferent i jo crec que pitjor, menys profund i menys valent. El teatre m’ha permès anar a poc a poc i no intentar fer estructures de pop i de rock ni estar condicionat pel context espantós que tenim ara de presses, consum ràpid i superficial», insisteix.

Sense paradís

Divit en dues parts, Infierno i Purgatorio, el disc situa els textos en el centre de la dramatúrgia i, amb la col·laboració de Nico Roig i el Quartet Brossa, incorpora sonoritats properes al minimalisme, l’electrònica retro o l’spoken-word.

En el disc de Montefusco no hi ha espai per al paradís, tot i haver-li buscat, perquè la idea inicial era fer Inferno i Paraíso inspirat per la cançó Como en los cuentos, sobre aquells dies de confinament que passava en un bosc de l’Empordà, amb el seu fill. «No ho havíem pogut fer mai, de cop ens va aparèixer un espai que era màgia, una primavera meravellosa que per a ell era un despertar de la vida i per mi també. Vaig voler contraposar aquesta puresa i renaixement amb la part més fosca que convivia amb mi, i quan vaig voler estirar el fil del cel, no vaig trobar gaire més material», bromeja.

«Vaig entendre que potser estic en un purgatori on hi ha molta consciència de coses en l’àmbit social i personal, però és un camí llarg i potser algun dia parlaré del cel, però no ho tinc clar. Per mi el cel té més a veure amb la infantesa i en descobrir les coses a través dels ulls dels meus fills, tornar a veure les coses per primera vegada, redescobrir la bellesa potencial del món, que no amb una cosa irreversible», conclou.