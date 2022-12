Ironia, denúncia i actualitat s’uneixen a Instruccions per fer-se feixista, l’adaptació teatral de l’assaig homònim de Michela Murgia que l’actriu Mercè Arànega estrena aquest dissabte al teatre de Salt dins la programació del festival Temporada Alta. La proposta, centrada en l’auge de la ultradreta, vol ser un toc d’alerta sobre la propagació del feixisme i com de prop hi estan, sense saber-ho, els demòcrates en forma d’«una comèdia que funciona però no fa gràcia», explica el seu director, Miquel Gorriz.

La idea d’adaptar el text de Murgia, expliquen els seus directors, va arribar ara fa tres anys, en veure la irrupció de VOX al Congrés dels Diputats. Mercè Arànega es fica en la pell, el pensament i la denúncia de Murgia, una escriptora i activista italiana amb una gran projecció pública al seu país, per convertir-se en la protagonista d’una sàtira que denuncia l’actual onada de feixisme «sense donar lliçons ni ser un pamflet», segons el director del festival, Salvador Sunyer. L’encarregat d’adaptar el text de Murgia ha estat Sergi Pompermayer, que ha vestit «formalment aquest espectacle d’una stand up de comèdia». Per Pompermayer, la principal virtut del text és que «explica el feixisme des d’un punt de vista en què tots hi podem caure»: «no és allò que passa als altres, tu també el pots dur a dins». La intèrpret, Mercè Arànega, detalla que en els seus 47 anys de trajectòria artística és la primera stand up de la seva carrera, interpel·lant constantment el públic amb un personatge que podria ser, diu «una barreja de Meloni, Macarena Olona i Le Pen».