Cant coral i música «barbershop» per obrir el Nadal a l’Auditori de Girona

L’Auditori de Girona posa en marxa la programació de Nadal demà amb un doble concert de The Hanfris Quartet i un recital nadalenc d’Ibercamera.

A les sis de la tarda, la sala de Cambra acollirà l’estrena d’All I Want For Christmas Is..., la nova proposta del grup de música barbershop The Hanfris Quartet. El recital serà un compendi d’algunes de les nadales més conegudes, tant tradicionals com modernes, en català, anglès i castellà, passades pel sedàs de la música a capella.

A les set, Ibercamera celebrarà el seu Concert de Nadal, encarregat a la directora de cor Mireia Barrea. Amb els cantants i instrumentistes de Barcelona Ars Nova, Barrera ha preparat un programa exclusiu amb peces de Grieg, Brahms, Stravinski, Kodály i Britten, de qui sonarà A Ceremony of Carols, i acabarà amb nadales catalanes.