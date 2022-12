La traca final de Temporada Alta

Fito & Fitipaldis, en un concert en format íntim però no precisament en petit comitè, perquè l’Auditori de Girona era ple com un ou; una festa d’homenatge al mestre dels musicals Stephen Sondheim a càrrec de Mario Gas; la segona funció del trencador circ contemporani de Rasposo i un tastet del nou projecte de Mal Pelo van obrir foc ahir al vespre per al que serà la traca final del festival Temporada Alta d’aquest any. La final del Torneig de Dramatúrgia amb els dramaturgs Carla Rovira i Xavi Buxeda sobre el ring de La Planeta tancarà dilluns vinent deu setmanes amb un centenar de propostes escèniques amb epicentre a Girona i Salt, però que han irradiat també a municipis com Banyoles, Bescanó i per primera vegada, també Barcelona.

Amb les entrades exhaurides des de l’estiu, Fito & Fitipaldis van omplir la sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona en una parada més d’una gira per teatres i auditoris per tot l’estat. Acostumat a rebentar aforaments i actuar davant multituds, Fito Cabrales va celebrar el seu retorn a una terra, va dir, on fa anys va viure el mes més feliç de la seva vida gravant un disc a Music Lan. Va ser aclamat des del minut zero i, fins i tot, obsequiat amb una samarreta del Girona (o era de l’Athletic?). Entre clàssics inevitables com La casa por el tejado, Me equivocaría otra vez o la nostàlgica Antes de que cuente diez, Fito va repassar també peces del seu darrer disc, Cada vez cadáver. Mentre l’Auditori vibrava amb el músic basc, al Municipal la música la posava un tòtem del teatre musical: Stephen Sondheim, mort l’any passat. Per a Sondheim x Sondheim: que passin els pallassos, Mario Gas va convocar, entre participacions en directe i enregistraments, fins a una cinquantena de cantants, actors i músics, tots membres de la gran família que ha anat formant en els darrers anys en muntatges com Golfus de Rona, Follies, Sweeney Todd i A little night music. Alternant el català i el castellà, i també amb una petita pinzellada en anglès, intèrprets Vicky Peña o Muntsa Rius (Jordi Boixaderas va ser baixa per laringitis) i onze músics van retre tribut -i avui hi tornen- al gran renovador del musical. Dansa i circ van acabar de completar la nit: per una banda, Mal Pelo va mostrar a la Sala Kropotkin de la Coma Cros un primer tastet del seu proper espectacle, The bluebird call, i per l’altra, la companyia Rasposo va oferir ahir la segona de les quatre funcions de La Dévorée que farà a Girona fins diumenge. Els francesos han plantat la carpa a l’esplanada de la Copa per oferir una proposta de circ contemporani d’aires cabareters i fureros, alternant les acrobàcies aèries i la música en directe amb la sang, suor i purpurina daurada que destil·len les acròbates. Si fa unes setmanes la Devesa acollia el circ poètic d’artefactes impossibles de Johann Le Guillerm a Terces, ara Rasposo juga amb el mite de la reina de les Amazones, Pentesilea, per a un circ sofisticat, carnal i molt plàstic. El trapezi, un duo aeri, hula hoops o el funambulisme serveixen a la troupe de Maria Molliens per a reivindicar el paper de la dona de circ.