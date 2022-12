aniversari del poble de llibres. Calonge va commemorar ahir el primer aniversari del Poble de Llibres amb signatures d’autors, un espectacle itinerant i diverses propostes musicals, de dansa i per a la mainada, a més d’un màping per celebrar l’obertura de les set llibreries ara fa un any. Avui la celebració continua amb un concert de la Cobla Sant Jordi.