Seguidors, amics i companys han animat al cantant Dani Martín després d'anunciar en les seves xarxes socials que s'acomiada de la música per un temps indeterminat, fins d'aquí "uns anys", perquè ara el que vol és "millorar com a persona".

Així ho ha explicat el cantant en un missatge que ha acompanyat d'un vídeo, on interpreta al costat de la seva banda la cançó 'La madre de José', del seu últim concert en la sala La Riviera de Madrid el passat 7 de desembre.

"Ens veiem en uns anys, sigueu feliços. No seguiré modes ni modificaré el meu so per arribar als Grammy. Prefereixo aconseguir els Grammy fent el reguetón que fa Jorge Drexler i fent els duets que fa ell en els seus discos, i seguir aquest tipus de camins orgànics i sincers", ha escrit el madrileny (1977).

Un missatge, que ja acumula per milers de seguidors en les xarxes socials, que Martín ha iniciat amb una afirmació: "Soc una persona amb tendència a engreixar, amb ansietat, amb dificultat per concentrar-me i ser capaç d'aprendre a tocar un instrument musical de manera que jo consideri correcta (...) Emocionalment no soc una persona molt equilibrada, pateixo molt".

En aquest vídeo triat per anunciar la seva retirada el cantant també apareix saltant a la corda, així com imatges dels seus seguidors abans d'entrar en aquest últim concert a la Riviera, espectacle en el qual va dir als seus seguidors: "Acabar a la Riviera era necessari per mi, abans de tornar a la realitat de ser Daniel".

Martín ha acabat el seu comiat assegurant que pensa continuar sent qui és: "Només milloraré com a persona". "Fins ara, fins sempre, fins quan sorgeixi de veritat. Gràcies. Blockout (apagada)", ha conclòs en aquest missatge que ha estat secundat per companys com Andrés Suárez o Alejo Estivel, entre altres.