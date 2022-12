«Gnomes» de Rowan Heggelman, millor curt del dotzè festival Acocollona’t

El Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona, l’Acocollona’t, ha premiat el curt Gnomes de l’holandès Ruwan Heggelman i Heleno de Mikel Arraiz. El certamen va tancar ahir la dotzena edició amb el lliurament dels premis als millors curts en un acte a l’Auditori Josep Irla de Girona precedit per la projecció de la quinzena de títols que competien en l’Acocoexprés i l’Acocotut, el concurs adreçat a estudiants gironins.

El jurat de l’Acocollona’t ha decidit premiar Gnomes d’Heggelman per ser «un curt fresc, divertit, gore, autèntic i on es veu que l’autor ha estat cinc anys donant-li amor per fer aquesta joia». El segon premi de la secció oficial ha estat per Heleno de Mikel Arraiz, una «crítica esbojarrada al masclisme amb un toc irònic meravellós que es torna completament hipnòtic», com destaca l’acta del jurat. També s’ha fet una menció especial a La Masia de Víctor Català, també premi del públic d’aquesta edició, i a El semblante de Raúl Cerezo i Carlos Moriana.

Pel que fa a l’Acocotut!, els guanyadors x-aequo són els curt Terror escolar dels alumnes de quart d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, i per El Sacrifici, de l’Institut Salvador Sunyer i Aimeric de Salt.

Pel que fa al concurs de curts ràpids, l’Acocoexprés, el jurat ha escollit com a millor curt Revelacions 3 d’Albert Portal, valorant que «tanca una trilogia fantàstica perfectament narrada i en exclusiva per l’Acocoexprés, jugant amb elements periòdics del fantàstic i el metacinema». El segon premi ha estat per a La presència d’Ester Bertran i Aleix Cabarrocas i hi ha hagut una menció especial a Lost in musicland, de Paul Jones; Al fondo a la derecha, d’Israel Marzano, i 112, d’Anaïs Valley.

En l’acte d’entrega de premis, també es van reconèixer als guanyadors de l’Acocoràpida, el primer concurs de pintura ràpida de l’Acocollona’t que es va celebrar dijous pels carrers del Barri Vell. El primer premi ha estat per a Narcís Menció Bou, el segon per a Erminda Carbajal i l’especial per a Paul Jones, mentre que l’infantil se l’ha endut Navin Jones.

Per últim, en l’Acococòmic, el primer premi ha estat per a Javi Salcedo, mentre que Andreu García Fifu ha obtingut una menció especial.