Planeta Cómic començarà a publicar en català l’any 2023 alguns dels seus títols més populars com One Piece, Ranma1/2 i Haikyu’. L’editorial ho va explicar en el marc del Manga Barcelona, que ahir es va clausurar a Barcelona. David Hernando, director editorial de Planeta Cómic, destacar que l’editorial porta ja 103 volums de One Piece en castellà i que a partir d’abril de l’any que ve publicaran de manera simultània una nova edició de la saga en català i castellà, que inclourà tres volums originals en un únic volum.

Hernando explica que biblioteques i lectors els traslladen que els agradarien volums únics que siguin autoconclusius, és a dir que comencin i acabin en un mateix llibre. Una sèrie molt llarga de molts volums es fa més difícil de seguir, admet. Per això, en el cas de One Piece inclouran tres volums en un. La idea és que el primer exemplar de la saga arribi a les llibreries a partir de Sant Jordi i els altres dos títols, Ranma1/2 i Haikyu, ho facin durant l’any. Còmics i televisió Hernando confia que l’anime en streaming i el nou Super3 animi molts més als lectors no acostumats a llegir còmic japonès a acostar-se a aquest món com va passar als anys 90, quan TV3 va fer una aposta per l’animació japonesa.