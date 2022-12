Victòria local en la dotzena edició del Torneig de Dramatúrgia, la cirereta final de Temporada Alta. L’actriu, directora i dramaturga gironina Carla Rovira es va imposar ahir a la nit a l’altre finalista, Xavi Buxeda. El públic reunit, com cada dilluns, a la sala La Planeta es va decantar pel text de Rovira, El canvi, una peça sobre dues dones que s’han intercanviat els embrions per error i que en la final va ser llegit per Anna Alarcón i Yolanda Sey. Per la seva banda, Buxeda va dur al ring teatral Ja ho deixarem escrit, interpretat per Bàrbara Mestanza i Maria Rodríguez, que van recrear la trobada d’unes excompanyes d’universitat al cap d’uns anys de no veure’s.

Amb la victòria d’ahir, Rovira es converteix en la vuitena dramaturga consecutiva que guanya el torneig del festival, després d’autores com Clàudia Cedó, Cristina Clemente i, l’any passat, la mateixa Bàrbara Mestanza. El combat entre Rovira i Buxeda, però, no va ser l’únic enfrontament teatral ahir a La Planeta. Al migdia, la sala va acollir la final del quart Torneig de Dramatúrgia d’Instituts, en què es va proclamar vencedor el text La trobada, dels alumnes de l’institut Salvador Espriu de Salt.