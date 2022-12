Girona proposa per aquestes festes de Nadal una quinzena de propostes culturals a l'Auditori de Girona, la Sala La Planeta i el Teatre Municipal. Els actes, que van començar la setmana passada i s'allargaran fins al 8 de gener, són fruit «d'aliances» per convertir la ciutat durant les festes en una «important capital cultural», assegura el vicealcalde, Quim Ayats. «L'activista cultural Joan Ribas és una figura insubstituïble i la seva pèrdua deixa un buit molt important. Tant és així que aquest any acabarà sent un any d'impàs, de transició. És per això que hem articulat una oferta musical i d'arts escèniques durant les festes davant el buit que ens deixa aquest any Els Pastorets», remarca Ayats.

L'Auditori de Girona va encetar el programa el passat diumenge amb l'espectacle 'All I Want For Christmas Is...' del grup de música The Hanfris Quartet. Les propostes continuaran aquest cap de setmana amb 'El Messies Participatiu', una de les composicions universalment més conegudes i un dels oratoris més populars del repertori universal; 'Rocío Márquez & Bronquio' (dissabte 17), un referent i figura consolidada de la nova generació del cant flamenc, i 'Maestrissimo', de la Companyia Yllana (diumenge) un espectacle a mig camí entre el concert de cambra, la comèdia satírica i el retrat d'època. L'equipament gironí també serà escenari dels 20 anys del Cor Geriona (23 de desembre a les set). Un espectacle en què es podrà escoltar una recopilació de temes musicals que han format part del projecte al llarg d'aquests 20 anys, i que comptarà amb la participació d'antics i antigues cantaires. Les propostes culturals a l'Auditori continuaran amb 'El Trencanous', d'El Ballet de Barcelona (26 desembre a les set); el 'Festival de valsos i danses', de l'Orquestra Simfònica del Vallès (30 de desembre a les vuit); el concert de Carlos Núñez (7 de gener a les vuit); i l'espectacle 'Songs of Hope', del Cor Infantil Amics de la Unió (8 de gener, a les sis). La Sala La Planeta també se suma al Nadal cultural amb quatre propostes. La primera és l'espectacle de l'artista gironí Ovidi Llorente, que porta a l'escenari el personatge més difícil que ha interpretat mai: ell mateix. 'Riure per no plorar o viceversa' (15 de desembre, a dos quarts de vuit del vespre) és el títol d'aquest espectacle que barreja música i teatre. La Planeta també respirarà Nadal amb les quatre sessions de 'Nadales pels més menuts' de la Companyia Pels Més Menuts (17 de desembre, 11 i 12 h; i 18 de desembre, 11 i 12 h). Es tracta d'un concert amb un repertori de nadales tradicionals catalanes i d'arreu del món. Una experiència per gaudir en família, amb un muntatge de proximitat en el qual els músics i el públic -espectadors petits i grans- compartiran l'espai escènic de La Planeta amb una disposició que els permetrà sentir-se immersos dins d'una intensa i màgica experiència musical. Les propostes continuaran amb l'espectacle que barreja òpera i humor 'Tenors', de la Companyia Illuminati (22 de desembre, 20 h i 26 de desembre, 19 h), i 'El llarg dinar de Nadal', de Thornton Wilder, a càrrec de la companyia La Ruta 40 (30 de desembre, 20 h). Pel que fa al Teatre Municipal, l'equipament ofereix una programació nadalenca adreçada a tots els públics. Per una banda, hi ha la versió del Cor de Teatre del Conte de Nadal de Charles Dickens que porta per títol 'Scrooge' (dijous 29 de desembre, 18.30 h). Es tracta d'una obra de teatre musical per a tots els públics amb cançons de diferents compositors arranjades per cantar 'a cappella', el signe d'identitat del Cor de Teatre. I, per altra banda, es farà l'espectacle de circ de gran format, 'Sopla!', dels andalusos Truca Circus (el 7 de gener, 18 h).