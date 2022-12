La Fundació La Caixa ha llançat avui CaixaForum+, una plataforma gratuïta d'emissió de continguts de vídeo i àudio sota demanda que arrenca amb una oferta inicial de més de 1.000 peces de vídeo i àudio en un catàleg de propostes culturals i de divulgació científica únic a Espanya. Segons ha explicat la directora general adjunta de la Fundació La Caixa, Elisa Duran, la nova plataforma «vol omplir un buit en l'oferta audiovisual del país i aspira a ser una referència en la difusió cultural i científica en el món de parla hispana», i el seu objectiu és arribar a un públic «el més ampli possible».

«Les noves tecnologies ens permeten arribar allà on no han arribat fins ara els CaixaForum i complementar aquesta oferta cultural de la nostra fundació, que integri tothom, i porti els continguts de cultura i ciència allà on no podem arribar presencialment», ha assenyalat Duran. I per aconseguir aquesta divulgació a gran escala, la subscripció a la plataforma és gratuïta i ja està disponible per a dispositius mòbils i tauletes a través de les aplicacions que es poden descarregar a l'App Store (iOS) o Google Play (Android). També es pot gaudir dels continguts des de la versió web i en televisors intel·ligents mitjançant AirPlay i, en els dies vinents, Chromecast.

A l'acte de presentació de CaixaForum+ hi han assistit nombroses personalitats del món de la Cultura i la Ciència, des del director artístic del Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana, o el director artístic del Gran Teatre del Liceu, Víctor García de Gomar, a l'actriu, guionista i directora de cinema Leticia Dolera. Al seu costat, la cantant catalana Maria Arnal, que ha fet una actuació especial davant els assistents que omplien l'auditori de CaixaForum a Madrid, a més de representants dels mitjans de comunicació, entre ells, la presidenta de l'Agència EFE, Gabriela Cañas, o el director de Colpisa, Alfonso Rodríguez Aldeyturriaga, a més del director general de la Fundació La Caixa, Antonio Vila Bertrán.

L'oferta de partida compta amb prop de nou-cents vídeos i dos-cents pòdcasts entre els quals hi ha sèries documentals, art digital, espectacles de dansa, programes de divulgació, entrevistes, concerts i òperes, a més de 564 hores de contingut en formats que van dels microdocumentals d'un parell de minuts, a xerrades entre experts que poden durar fins a deu hores. Duran ha comentat que la Fundació La Caixa va començar a treballar en aquest projecte a la tardor del 2019 en detectar una creixent demanda d'oci i cultura que, amb la pandèmia, no va fer sinó incrementar-se.

Els continguts es dividiran en nou temàtiques: arts visuals i plàstiques, arts escèniques, música, literatura, pensament i història, cinema, arquitectura i disseny, ciències de la vida i ciències físiques. I a partir de febrer del 2023, CaixaForum+ té previst estrenar nous continguts de forma setmanal amb l'objectiu d'arribar a 400 títols en el seu primer any. Encara que gairebé la meitat són produccions originals de la Fundació La Caixa, el catàleg es completa amb col·laboracions amb altres institucions culturals nacionals i internacionals, i també es compraran continguts que completin l'oferta. Entre els noms que es trobaran a la plataforma hi ha Fernando Trueba, Blanca Portillo, Antonio Muñoz Molina, Julio Manrique, Soledad Sevilla, Emilio Morenatti, Bernardo Atxaga, Isabel Coixet, Jorge Carrión, Rubén Duro, Carolina Iglesias i Victoria Martín, Santiago Auserón o Rossy de Palma, entre d'altres.

Per accedir a tots els continguts, simplement és necessari registrar-se a l'aplicació o a la web de CaixaForum+ i no hi ha limitació en el nombre de dispositius simultanis des dels quals s'hi pot accedir; és imprescindible disposar d'internet, ja que el contingut no es pot descarregar. Tots els títols estan disponibles en la seva versió original i estan subtitulats en castellà; gairebé tots els continguts originals els tenen també en català i progressivament se n'aniran afegint en portuguès i en anglès. La plataforma contempla, en un futur, proveir alguns continguts premium, com retransmissions en directe d'activitats, que podran ser susceptibles de pagament.