Setze anys després de la dissolució de Geronación, la formació gironina que es va convertir en tot un referent de l'escena hip-hop a escala estatal, un dels seus membres, Metro, ha confirmat que torna al món de la música. «Torno al rap oficialment i de debò. M'hi fico de nou. Vull donar les gràcies als qui han confiat en mi i a un segell, Radio Rahim Records!» afirma l'MC gironí, de nom real Sergi Pau Giménez, en un vídeo enregistrat a la plaça Waterlooplein d'Amsterdam, ciutat en la qual ha establert la seva residència des de fa uns anys, i publicat a les xarxes socials del segell discogràfic que gestiona el seu excompany Urban Cabezas i el també cantant i beatmaker Vinnie Kairos.

Metro, un dels pioners del hip-hop espanyol en la dècada dels noranta, afegeix que va decidir instal·lar-se a la capital dels Països Baixos per «matar el meu ego, assassinar el meu passat i deixar morir certs records. Vaig renéixer, vaig descobrir una altra faceta, més bohèmia, més artista». I és que en els darrers anys, allunyat dels focus mediàtics en aquesta ciutat europea, el cantant gironí s'ha dedicat a fer aflorar la seva faceta més artística i poètica.

Sense donar més detalls del nou projecte en el qual es troba treballant, Metro demana als seus seguidors que l'ajudin en aquesta nova etapa: «Teniu una missió. M'haureu de donar un cop de mà. A tota aquesta gent a qui li agradava el meu rap i a les noves línies que s'estan afiliant, recordeu que al Metro no se l'escolta, no se'l difon, se'l propaga. Ens veiem aquest 2023».

La vida després de Geronación

Formats el 1991 a la capital gironina, Geronación va esdevenir al llarg dels noranta i la primera dècada dels 2000, una de les formacions més representatives del hip-hop espanyol, al costat d'altres grups com Violadores del Verso, SFDK, 7 Notas 7 Colores o Club de los Poetas Violentos, així com la gironina Arianna Puello o la gaditana Mala Rodríguez. El 1993 el projecte del qual també formaven part Apre, Urban, Eddy, Dejota Soyez i Arse va debutar discogràficament amb l'aclamada maqueta Pa representar, amb la qual es van donar a conèixer amb un estil fresc i particular i unes lletres amb un alt compromís amb la crítica social i missatges per a la reflexió.

Més tard arribarien, de la mà de l'avui desaparegut segell d'origen valencià Avoid, treballs com En el sitio (1999), El zulo (2002), El Teatro (2004) o el maxi Superhéroes del underground (2004), que incloïa Les vaques, el seu únic tema cantat en català. El 2006 Geronación es va declarar "fora de servei" i els seus membres van decidir emprendre altres camins. Metro i Dejota Soyez van engegar Latecnika, un projecte que va treure a la llum treballs com Amor material (2008) i Nueva escuela (2011), col·laborant amb altres formacions i MC's com Los Chikos del Maiz, Sitofonk, Traffic o Mentenguerra. Urban Cabezas, per la seva banda, es va llançar en solitari el 2009 publicant el disc 33, a banda d'impulsar diversos projectes pedagògics i socials, plataformes per ajudar als MC's joves a obrir-se camí. També destaca en la seva faceta de productor treballant amb joves com Doble & Hugsound.