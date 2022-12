La dona serà el fil conductor de la temporada vinent de la sala La Planeta de Girona, que de gener a juny programa més de trenta espectacles d’autors contemporanis com Ferran Joanmiquel, Daniela Feixas, Víctor Borràs o Jordi Prat i Coll, però també de clàssics connectats a l’actualitat com Mercè Rodoreda, Harold Pinter o Santiago Rusiñol.

Com és habitual, la sala posa especial atenció a projectes teatrals singulars nascuts fora de Barcelona i en sales de petit format de la capital, enguany amb el rol femení en la societat, des de tots els punts de vista, com a tema estrella: de La dona del tercer segona amb Àurea Màrquez parlant de salut mental a Vives!, un homenatge a les dones víctimes del nazisme, passant per Guillermotta, amb Jordi Vidal cantant a Guillermina Motta, o Sònia Masuda reivindicant Yoko Ono com a creadora a This is not there. Creadores com Daniela Feixas, amb Chipko, o Marta Angelat, amb Vides de gos, un monòleg autobiogràfic a partir dels seus gossos passaran per la sala independent, juntament amb una proposta sobre la relació entre mares i filles, Concrete matter de Los Detectives, que forma part del cicle Paranormals del Teatre Municipal de Girona.

Entre els espectacles destacats de la temporada hi haurà clàssics com Quanta, quanta guerra, de Farrés Brothers, a partir de l’obra de Rodoreda; El bon policia, amb text de Rusiñol o un doblet de monòlegs de Iannis Ritsos, Persèfone i Agamèmnon. També Fem l’última copa, amb tres peces de Pinter revisitades per la jove companyia La Metralla o Petites tragèdies d’Aleksandr Puixkin a càrrec dels mallorquins Iguana Teatre.

L’escena gironina serà present a la programació amb l’estrena de La Conxita Català diu sí!, de Pep Vila i Gisela Puntí, Didascàlia Teatre amb Obra completa de Donald Margulies, Samurai de Ferran Joanmiquel o Confitura de codony, dels figuerencs La llarga.

La música i la dansa també tindran cabuda al cartell, amb l’estrena del disc de Jordi Fornells i Mario Mas inclòs dins el festival Neu!; 1’59’’ que van canviar el món, un concert teatralitzat sobre el naixement de la bossa nova o Sigil of the eye, de Seeds Company.

Pel que fa a la producció pròpia, La Planeta oferirà una segona tanda de funcions de l’espectacle de teatre Verbatim Com destruir una casa i estrenarà una obra escrita per Marc Artigau, Les altres, dirigida per Meritxell Yanes i protagonitzada per Laura Pujolàs i Cristina Arenas.

Les entrades sortiran a la venda el dimarts 20 de desembre, a les 11.