Gemma Ruiz, primera dona a guanyar el Sant Jordi en 19 anys

Feia 19 anys que el Premi Sant Jordi de novel·la, un dels més prestigiosos de les lletres catalanes, no l’aconseguia una dona (l’última, Carme Riera, el 2003). De fet, només nou escriptores l’han aconseguit durant els 63 anys d’història del guardó. «Una disfunció causada pel virus de la falocràcia, que ho infecta tot. Aquest premi ha viscut de cul a la realitat, una realitat pleníssima d’escriptores», va destacar amb vehemència la vencedora d’aquesta edició, la periodista i cap d’Informatius de Televisió de Catalunya, Gemma Ruiz, que el va guanyar gràcies a Les nostres mares, «un llibre plena i feliçment feminista», va afegir, protagonitzat per «deu dones de la generació de les nostres mares, que ho van tenir tot en contra, nascudes als anys 50, sota el franquisme, que va eradicar tots els drets aconseguits per la Segona República i les va condemnar a les feines de casa i a la funció reproductiva obligant-les a renunciar a la seva realització personal».

Ruiz no va ser l’única periodista de TV-3 a recollir un premi a la tradicional gala literària de la Nit de Santa Llúcia-Festa Òmnium de les Lletres Catalanes, celebrada al Teatre Nacional de Catalunya (TNC): el seu col·lega Manel Alías, autor dels llibres Rússia, l’escenari més gran del món i L’última victòria de la URSS, va rebre el Muriel Casals de Comunicació. També es va revelar el Premi Mercè Rodoreda de contes, que va ser per als nou relats tenyits de mort i sexe d’Unes ganes salvatges de cridar, debut de Marc Vintró. El Carles Riba de poesia va recaure en els versos que el bregat Jordi Llavina desgrana a Un llum que crema, amb la memòria com a eix, amb referències, va assenyalar el poeta, a la guerra d’Ucraïna i al rescat de l’Endurance un segle després que encallés a l’Antàrtida. El jurat va apuntar la seva «influència carneriana», que s’aprecia a «la seva defensa dels objectes més habituals, comuns i discrets».