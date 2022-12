El Museu Soulages, que acull la col·lecció de Pierre i Colette Soulages, es va inaugurar el 30 de maig de 2014 i va rebre una resposta entusiasta del públic, que hi va veure un escenari perfectament dissenyat per acollir les pintures l’artista, i en aquests anys ha rebut més d’un milió de visitants. Una de les sales de la mostra està dedicada al projecte del museu, per mostrar la seva història i el seu futur.