Lluís Busquets i Grabulosa presenta avui a Barcelona «Embastes i piripius»

Lluís Busquets i Grabulosa, col·laborador del Diari de Girona, ha publicat Embastes i piripius. Dietari 1999-2007 (Parnass Ediciones), el qual defineix com una selecció subjectiva del que va passar en el seu entorn durant aquells vuit anys per explicar-ho per sobre del seu jo personal, tot i que reflecteix la seva maduresa intel·lectual i personal. El dietari es presenta avui (18.30) a l'Ateneu Barcelonès, amb la presència de l'escriptor Joaquim Carbó, el poeta i editor Ramon Balasch i el filòsof Bernat Dedéu.