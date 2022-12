‘Alcarràs’, de Carla Simón, i ’Un año, una noche’, d’Isaki Lacuesta, amb 14 nominacions, són les pel·lícules que parteixen com a favorites en la quinzena edició dels Premis Gaudí. Les segueixen ‘Pacifiction’, d’Albert Serra, amb 11 nominacions; ‘Suro’, de Mikel Gurrea, amb 10, i ‘Los renglones torcidos de Dios’, d’Oriol Paulo, amb 8. 27 produccions catalanes es disputaran els guardons de l’Acadèmia del Cinema Català i per tercera vegada consecutiva, els Gaudí tornen a recollir unes nominacions amb una presència majoritària de dones finalistes, assolint un 53%. Aquesta edició inclou com a novetats les categories de millor direcció novella, millor interpretació revelació i millor guió adaptat.

Els actors Maria Morera i Roger Casamajor han conduït la lectura pública dels nominats aquest dimecres a La Pedrera. Dels 68 títols candidats (34 llargmetratges de ficció, 10 documentals, 3 pel·lícules per a televisió, 11 curtmetratges i 10 films europeus), un total de 31 (27 d’ells són produccions catalanes) han passat a la segona volta de votacions, que arrenca aquest dimecres i es manté oberta fins al 16 de gener. El palmarès es donarà a conèixer a la gala del 22 de gener de 2023 al MNAC, presentada per l’actriu Llum Barrera.

A la categoria de millor pel·lícula competiran quatre produccions en llengua catalana: ‘Alcarràs’, de Carla Simón; ‘Suro’, de Mikel Gurrea; ‘Nosaltres no ens matarem amb pistoles’, de Maria Ripoll, i ‘El fred que crema’, primer llargmetratge de ficció de Santi Trullenque. Estan nominades a millor pel·lícula en llengua no catalana els films ‘Un año, una noche’, d’Isaki Lacuesta; ‘Pacifiction’, d’Albert Serra; ‘La maternal’, de Pilar Palomero, i ‘Mantícora’, de Carlos Vermut.

Pel que fa a la millor direcció, se’l disputaran quatre directors que ja han aconseguit aquest premi en anteriors edicions dels Gaudí. Albert Serra, que va aconseguir el premi per ‘El cant dels ocells’ (2008) i va estar nominat per ‘La mort de Lluís XIV’ (2016) i ara hi opta per ‘Pacifiction’; Carla Simón, que se’l va endur per ‘Estiu 1993’ (2017) i ara ho fa per Alcarràs; Isaki Lacuesta, que el té per ‘Entre dos aguas’ (2018) i està nominat per ‘Un año, una noche’, i Pilar Palomero, que el va guanyar amb el seu debut ‘Las niñas’ (2020) i és ara candidata per ‘La maternal’.

Millor direcció novella

Quatre cineastes debutants, tres dones i un home, aspiren al Gaudí a millor direcció novella: són Avelina Prat, per ‘Vasil’; Carlota González-Adrio, per ‘La casa entre los cactus’; Laura Sisteró, pel documental ‘Tolyatti Adrift’, i Mikel Gurrea, director de ‘Suro’.

Interpretacions

La categoria de millor protagonista femenina se la disputaran quatre actrius ben reconegudes: Anna Castillo pel seu paper a ‘Girasoles silvestres’; Bárbara Lennie, per ‘Los renglones torcidos de Dios’; Vicky Luengo, per ‘Suro’, i l’actriu francesa Noémie Merlant, per ‘Un año, una noche’. La categoria de millor protagonista masculí estan nominats l’actor francès Benoît Magimel, per ‘Pacifiction’; l’argentí Nahuel Pérez Biscayart, per ‘Un año, una noche’; Pol López, per ‘Suro’, i Oriol Pla, per ‘Girasoles silvestres’.

En la categoria de millor actriu secundària, estan nominades Ángela Cervantes, per ‘La maternal’; Montse Oró i Berta Pipó, per ‘Alcarràs’, i Anna Castillo, per ‘Historias para no contar’, de Cesc Gay. La categoria de millor actor secundari se la disputaran Alex Brendemühl, per ‘Historias para no contar’; Enric Auquer, per ‘Un año, una noche’; Eduard Fernández, per ‘Los renglones torcidos de Dios’, i Josep Abad, per ‘Alcarràs’.

Millor interpretació revelació

Pel que fa a la nova categoria de millor interpretació revelació, es disputaran el Gaudí un actor i tres actrius. Per un costat, Albert Bosch opta al premi per ‘Alcarràs’; Xènia Roset, també per ‘Alcarràs’; Carla Quílez, per ‘La maternal’, i Zoe Stein, per ‘Mantícora’.

Una altra de les novetats dels Gaudí 2023 és el desdoblament dels guardons corresponents a millor guió. Enguany, hi haurà premi per textos originals i per adaptacions de treballs previs. La categoria de millor guió original se la disputaran quatre escriptors també nominats com a directors, dos d’ells en solitari: Albert Serra per ‘Pacifiction’ i Pilar Palomero per ‘La maternal’. Per la seva banda, Carla Simón i Arnau Vilaró comparteixen nominació per ‘Alcarràs’, i Mikel Gurrea i Francisco Kosterlitz ho fan per ‘Suro’.

Pel que fa a la candidatura a millor guió adaptat, Isa Campo, Isaki Lacuesta i Fran Araújo hi opten per ‘Un año, una noche’, que parteix del llibre ‘Paz, amor y death metal’, escrit per Ramón González, supervivent de l’atemptat de Bataclan. Raphaëlle Pérez, Carlos Marques-Marcet i Adrián Silvestre estan nominats per ‘Mi vacío y yo’. També s’autoadapta Víctor Sánchez Rodríguez, aquí amb la complicitat d’Antonio Escámez Osuna, ambdós nominats per ‘Nosaltres no ens matarem amb pistoles’, basada en l’obra teatral del primer. I finalment, la Oriol Paulo i Guillem Clua opten al nou Gaudí per ‘Los renglones torcidos de Dios’, adaptació de la molt popular novel·la homònima de Torcuato Luca de Tena.

Pel que fa a millor pel·lícula documental, els acadèmics han triat ‘Cantando en las azoteas’, dirigida per Enric Ribes; ‘Oswald. El falsificador’, de Kike Maíllo; ‘El sostre groc’, d’Isabel Coixet, i ‘Tolyatti Adrift’ de Laura Sisteró.

Animació

Només una producció està nominada a millor pel·lícula d’animació. Es tracta de ‘Tadeu Jones 3. La taula maragda’, d’Enrique Gato, la tercera entrega de la saga creada pel mateix cineasta, sobre aquest aspirant a Indiana Jones. Opten al Gaudí a millor curtmetratge: ‘Demà ho deixem’, dirigit i escrit per David Moragas; ‘El día que volaron la montaña’, curt documental d’Alba Bresolí Aliberch; ‘Harta’, de Júlia de Paz Solvas, i Solo, d’Alberto Gross Molo.

Pel que fa a les candidates al Gaudí a la millor pel·lícula per a televisió, hi haurà tres aspirants. ‘Alguns dies d’ahir’, de Kiko Ruiz Claverol; ‘El Metralla’, de Jordi Roigé, i ‘Sis nits d’agost’, de Ventura Durall.

A millor film europeu, estan nominades ‘Cinco lobitos’, dirigida i escrita per Alauda Ruiz de Azúa; ‘La isla de Bergman’, dirigida i escrita per Mia Hansen-Løve; ‘La peor persona del mundo’, dirigida per Joachim Trier, i ‘Petite Maman’, dirigida i escrita per Céline Sciamma.