RCR torna al Museu Soulages, ara amb una mostra monogràfica

RCR torna al Museu Soulages de Rodés, una de les obres que els va situar en el mapa internacional, aquest cop com a protagonistes d’una exposició. El museu de l’artista francès Pierre Soulages inaugura aquest divendres RCR Arquitectes. Ici et ailleurs, la matière et le temps, una mostra monogràfica que recorre la trajectòria dels arquitectes garrotxins fins a l’actualitat i mostra els projectes que tenen actualment en curs, explorant la transversalitat del seu treball en l’àmbit de l’arquitectura i el paisatge, però també el pensament.

La mostra al museu francès compta amb la col·laboració del Centre Georges Pompidou de París, una de les meques de l’art i l’arquitectura mundials, que va dedicar una mostra als guanyadors del premi Pritzker i va incorporar esbossos i maquetes dels olotins al seu fons. Part de la col·lecció RCR del Pompidou s’exposa a Rodés, però ho fa acompanyat d’altres materials, com plànols, esbossos, fotografies o videogrames, alguns dels quals permeten fer un tast dels projectes de futur del despatx. L’exposició, que es podrà visitar fins al maig del 2023, també inclou dibuixos, escultures o teles d’artistes i arquitectes que són referents de Ramon Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta des dels seus inicis, com el mateix Pierre Soulages, traspassat recentment. Els grans eixos de l’exposició són el paisatge, l’arquitectura, el disseny, els esbossos i el pensament, i s’hi poden veure projectes que van des del far Punta Aldea de Gran Canaria fins al pol artístic i cultural de l’Ìle Seguin, el gran projecte que RCR té ara mateix entre mans a França. L’estadi d’atletisme Tossols Basil d’Olot, l’espai públic teatre La Lira de Ripoll, les caves Bell-lloc de Palamós o l’Espai Barbieri, el taller dels arquitectes sorgit de la rehabilitació de la fosa Barbieri, són altres projectes representats a la mostra, establint un diàleg amb préstecs de col·leccions públiques i privades, fonts inicials d’inspiració representades pels artistes Joan Miró, Antoni Gaudí, Leonci Quera, Salvador Dalí, Rafael Masó, Nicolau Maria Rubio Tudurí, Juliaan Lampens o Claudi Casanovas, per exemple. La Vila d’RCR L’exposició, que compta amb el suport de l’Institut Ramon Llull i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, també dedica un espai a explicar el projecte de La Vila: el somni de RCR, situat en una finca de 140 hectàrees dins el sector de Santa Margarida de Bianya. La Vila vol esdevenir un centre de recerca sobre l’espai, un lloc de referència internacional de pensament i reflexió on creadors, pensadors, ciutadania, empreses i institucions cooperin de manera creativa des de la transversalitat.