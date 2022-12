«Yerma», «La trena», Juana Dolores i Mas Maiorum seran a Olot

Yerma, la nova producció del clàssic de Federico García Lorca feta pel Teatre Lliure; la revisió de Terra baixa que proposa la directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, i noms de la creació més contemporània, com Juana Dolores o Mas Maiorum són algunes de les propostes d’arts escèniques que passaran per Olot entre gener i juny.

A l’escenari del Teatre Principal d’Olot hi haurà grans produccions com Réquiem Nocturn de Pere Faura del Mercat de les Flors, Yerma, Terra baixa (reconstrucció d’un crim) o èxits teatrals com La trena de Clara Segura i L’oreneta, amb Emma Vilarasau i Dafnis Balduz.

També espectacles més trencadors que arriben de la mà d’artistes i companyies com Juana Dolores, Serrucho, Mos Maiorum o l’olotí Joan Bramon, a més de El mar: història d’uns nens que no l’han vist mai, amb el segell de Xavier Bobés.

Aquest 2023 hi haurà dos universos creatius: un de la Cia. Ortiga i un de la companyia Frovbia, que s’estaran a Olot durant una setmana a través de la qual oferiran diversos espectacles tant oberts al públic com per a funcions escolars.

A més, el 2023 es recupera la programació de Al primer pis. A les funcions que es fan a escolars de la comarca, i que són adequades també per al públic adult, es posen a la venda les butaques del primer pis a un preu molt reduït, ja que els infants i joves només ocupen la platea.

Pel que fa a la música, el proper semestre hi haurà més de vint concerts de tot tipus de música, com ara jazz, clàssica, blues, d’arrel, pop, rock, rock dur, rumba, flamenc o cançó d’autor… S’inicia un nou cicle de música clàssica juntament amb l’Associació Música als Masos, en el qual es faran concerts de cambra en espais com Can Trincheria, Can Vayreda i l’Espai Cràter. També serà una temporada d’aniversaris, perquè el públic de la capital de la Garrotxa celebrarà els vint anys de Mazoni, els deu dels olotins Rusties i els quinze de la banda A Contra Blues. Una de les actuacions estrella serà l’espectacle Jota de morir de Marala, al Teatre Principal.

La venda d’entrades per al públic en general s’iniciarà el 19 de desembre, a les sis de la tarda. Els socis de la Societat Anònima, el club de fidelitat d’Olot Cultura, les podran comprar de forma anticipada des de demà.