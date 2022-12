Les bandes nord-americanes Lady Blackbird, The Temptations i The Main Squeeze són els tres primers caps de cartell confirmats del Black Music Festival, segons han anunciat els impulsors de la iniciativa. El certamen, previst per al març del 2023, amplia per primera vegada en 21 anys el seu radi d'acció i a més dels escenaris habituals de Girona, Salt, Fornells de la Selva i Torroella de Montgrí també aterrarà a Mallorca amb un concert de Los DelTonos i Roulotte. Altres artistes confirmats pels organitzadors són els de Lachi Doley o Jack Broadbent, així com Momi Maiga, Clarence Bekker Band o Live Choir. Les entrades pels primers concerts anunciats es posen a la venda el dijous 15 de desembre.

El concert de Lady Blackbird tindrà lloc l'11 de març a l'Auditori de Girona, el mateix escenari que servirà perquè, el 25 del mateix mes, The Temptations ofereixin l'únic concert que faran arreu de l'Estat. També serà únic, en aquest cas a Europa, el concert que oferirà el grup de Los Angeles The Main Squeeze a la sala La Mirona de Salt el 3 de març. El festival també comptarà amb l'organista de blues soul rock australià Lachy Doley (25 de març a La Mirona); el senegalès resident a Catalunya Momi Maiga, que combina jazz ètnic amb flamenc i sonoritats de les seves arrels (10 de març al Centre Cultural La Mercè de Girona); el guitarrista britànic Jack Broadbent (26 de maç al Centre Cultural La Mercè); el cantant de Surinam resident a Barcelona Clarence Bekker (18 de març a la Pista Crec Sant Daniel de Girona); el duet madrileny de rock Kamikaze Helmets (18 de març a la Posta Crec Sant Daniel), i el grup de gospel-funk de Barcelona Live Choir (12 de març a La Sitja, a Fornells de la Selva). A més, el Black Music Festival acollirà l'espectacle Disco Fever de la Black Music Big Band amb l'Ensemble Jove Orquestra De Les Comarques Gironines, que repassarà èxits de la música disco. Serà el 17 de març a l'Espai Ter, a Torroella de Montgrí. Pel que fa al concert a Mallorca, el 4 de març la Sala Zombies de Sa Pobla acollirà les actuacions dels càntabres Los DelTonos i dels mallorquins Roulotte.