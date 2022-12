El concert de Nadal de la Capella Polifònica de Girona proposarà aquest any un recorregut per nadales de diferents èpoques i orígens. La Capella Polifònica i la seva coral infantil, GiroNins, duran aquest diumenge a les sis a la catedral un programa basat en nadales catalanes i d’arreu del món amb la nit com a protagonista.

En el recital, amb entrada gratuïta i sense necessitat de reserva prèvia, hi sonaran clàssics com Santa nit, El noi de la mare o Nit de vetlla, però també No la debemos dormir, del cançoner d’Uppsala (segle XVI); La nuit, de Jean Philippe Rameau, i el villancet anònim Tengan silencio, provinent de la capella de música de la catedral de Girona, datat al voltant de l’any 1700. També hi haurà composicions actuals, com ara l’estrena a Girona de Prova el fred de fer-se etern, de Josep Ollé, i la interpretació del Glòria, del mateix autor.