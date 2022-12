L'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa estreny llaços amb diversos municipis de la Catalunya del Nord per recuperar-hi aquesta tradició. Fa anys que l'entitat manté vincles a l'altra banda de la frontera i hi exposa peces, entre les quals hi ha diorames de gran valor. Enguany, en el marc del projecte l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial País d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanes es duran a terme un seguit d'exposicions a el Soler, Prats de Molló, Sant Cebrià de Rosselló i Perpinyà, en el marc de l'anomenada Ruta pessebrista transfronterera. A més, de cara a la primavera, l'entitat hi oferirà cursos i tallers amb l'objectiu de «crear pedrera».

El seu president, Miquel Serrat, explica que a la mostra que van fer l'any passat al Soler hi van passar unes 10.000 persones i que, en els últims anys, han aconseguit que gran part de les creacions que s'hi exposen ja són fetes per gent d'allà. Amb aquesta ruta, l'agrupació fa extensiva la Mostra de Pessebres d'Olot en diversos municipis del Rosselló i del Vallespir i reforça així els llaços amb els pessebristes de la Catalunya Nord. Els muntatges es podran visitar fins al 8 de gener i compten amb la participació d'entitats locals. El pessebrisme olotí, amb arrels al segle XVIII i un clar exponent del paisatgisme i la imatgeria religiosa de la ciutat, és un dels referents d'aquest tipus de manifestació artística. A més, aquesta tradició olotina també ha esdevingut un referent en els tràmits perquè es declari la realització de pessebres patrimoni cultural immaterial de la humanitat.