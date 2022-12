«Matriz» és un àlbum seu diferent: conté temes propis, però, sobretot, adaptacions de cançons populars.

Tenia ganes de poder disposar d’una excusa per fer una mica de folklore, perquè és d’on vinc: toco la bandúrria des dels set anys. I aquesta excusa ha estat el 10è aniversari del meu primer disc. Volia donar les gràcies a la gent que ens ha cuidat tot aquest temps. Em sembla la manera més honesta de dir-li a algú que t’estimo. I sé què suposa, per exemple, que jo canti en basc un tema de Xabier Lete.

A què es refereix?

És una mostra d’afecte brutal i comporta molt d’esforç per intentar entendre els fonemes d’una llengua mil·lenària. En gallec canto A virxe do portovello, amb Tanxugueiras. Una cançó que plora els mariners perduts al mar. És una manera d’entendre i apropar-me a la gent que estimo.

I en català canta l’havanera «Amor del bo» amb Sílvia Pérez Cruz.

És molt fort, perquè jo volia cantar en català i vaig apuntar alt, a la Sílvia. Quan el febrer va morir el meu pare de cop i jo vaig sentir que ella em va voler cuidar, perquè li havia passat el mateix amb el pare. Vaig anar a veure-la a un concert a Madrid i a la sortida em va dir: «He compost una havanera per al teu pare i el meu pare». És una cosa molt màgica. Hi ha hagut senyals que em fan creure que des de dalt els nostres pares estan manejant els fils.

Té familiars a Terrassa, no és així?

Diversos dels meus oncles van venir cap aquí. A Terrassa avui hi ha més població de Letur, el meu poble, que al mateix Letur. Hi ha fins i tot el carrer de Letur. Des de petita jo escoltava català a Albacete, perquè a l’estiu venien les meves cosines catalanes, que ens portaven el Cacaolat, i trucaven per venir a jugar amb mi: «Que hi ha la Mari?» Jo aquí em sento molt a casa.

Al disc aborda alguns temes molt coneguts, com «La Paloma», «María de la O», «Anda jaleo»... Què es va plantejar que podia aportar?

Hem fet molta barreja amb lletres noves. Són cançons que se m’han posat una mica davant, amb una càrrega emocional, perquè els meus ancestres hi són. M’encanta que gent de tot Espanya em digui que li emociona aquesta o aquella cançó.

Ha canviat el text del xotis «El Pichi», on «el xulo que castiga» es converteix en «un xulo de piscina».

Vaig pensar: per què no fem una versió actualitzada, amb Benjamín Prado, com a contestació? I ha quedat molt divertida. Perquè hi ha lletres de cançons populars que són masclistes. Jo de nena cantava «Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la echó a la sartén» i no era conscient del que estava dient.

Quin significat dona a la paraula matriu?

Matriu, úter, on neix la vida. M’interessava el concepte de pàtria i el de matria. Quan estava fent el disc em deia «quina patriota em sento», perquè estic orgullosa de tants racons diferents del meu país, però amb un concepte molt diferent del que està lligat generalment. Sembla que aquesta paraula només la poden fer servir uns.

Hi ha provocació per part seva?

Per a alguns ho serà, però sento que aquest disc és molt unificador. Per mi la pàtria és estimar tothom amb les seves diferències i els seus colors i la seva riquesa. I pensava que hi hauria més reaccions negatives. Ha estat tot al contrari.

No fa tant que la cançó tradicional era vista com una antigalla. Va arribar a semblar que defensar-la era conservador o reaccionari.

Si és la música més sostenible! Està associada al camp, la sega… Cal observar què feien els nostres avis. Tenir el seu hort a casa em sembla molt progressista.

El seu concert al Palau coincideix amb les nits de comiat de Serrat al Sant Jordi. Vostè va cantar amb ell a València.

Em va portar a la plaça de toros a cantar Es caprichoso el azar i va ser molt fort. M’ha passat alguna cosa amb Serrat que m’hi ha unit per sempre. Quan va morir el meu pare, al cap de quatre dies vaig haver de cantar per a ell quan li van donar la medalla d’Alfons X el Sabio. Jo estava molt trencada, però vaig fer l’esforç per cantar Aquellas pequeñas cosas. Serrat ho va sentir i va ser molt fort. M’imposa molt Serrat, com ha de ser.