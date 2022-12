Rocío Márquez i Bronquio, desbordant tots els límits del flamenc

L’una és de Huelva i té una carrera que va de la consecució de la prestigiosa Lámpara Minera del concurs de cante de Las Minas de la Unión al festival Primavera Sound. L’altre, de Jerez, ve de la tradició del punk i del hardcore i és una de les sensacions de l’escena electrònica estatal. Són la cantaora Rocío Márquez i el DJ i productor Bronquio i signen Tercer cielo, una fusió de flamenc i avantguarda que s’ha convertit un dels discos més destacats de l’any per a la crítica i que demà (20.00) presenten en directe a l’Auditori de Girona.

Márquez, que fa temps que eixampla el folklore, desborda una mica més els límits del flamenc experimentant amb l’electrònica de la mà de Santiago Gonzalo, Bronquio, a qui va conèixer l’any 2019, en un homenatge a Camarón de la Isla en un festival de Sevilla.

«Quan vam començar a parlar de treballar junts teníem la por de no encaixar, perquè venim de dos mons diferents, jo de la nocturnitat, els festivals i l’electrònica, i ella del circuit flamenc, que no té res a veure amb això», assenyala Bronquio sobre els primers passos d’un projecte que llegeix el flamenc amb uns codis nous.

Per l’andalús, la música tradicional viu un moment especialment bo gràcies a l’experimentació i la recerca d’una identitat pròpia en un món global: «abans, a la música tradicional se li penjava l’etiqueta de músiques del món, ara pot ser tranquil·lament cap de cartell d’un festival».

«Fa dècades pensàvem en el folklore com una cosa imposada i les noves generacions de músics miraven a fora i cantaven en anglès. Amb internet i Spotify, la manera de ser un mateix i ser sincer és mirant el que només tens tu, i això és la música tradicional. Jugues amb una carta única, que en altres llocs no tenen, però l’adaptes als codis d’ara i te la fas més teva», resumeix.

Tercer cielo és el resultat d’un procés creatiu de dos anys iniciat en plena pandèmia: «el confinament ens va servir molt. Tots dos necessitàvem un descans del que fèiem, trencar la inèrcia i deixar la zona de confort, i va ser el moment ideal, un context que no es repetirà en la vida».

Tancats a casa de la cantaora, la convivència els va servir per compondre plegats i conèixer-se encara més. «Va ser com treballar en residència, fins i tot dels moments de descans en sortien coses, perquè tot anava encaminat a mostrar-nos els nostres referents musicals i d’aquest diàleg en naixien noves idees», assenyala, i posa com a exemple Niñas de sangre, un tema que va sorgir de les semblances entre els verdiales que sonen en trobades festives a Màlaga i les raves.

La idea de llibertat recorre tot un disc nascut «sense seguir cap regla». «Per mi ha estat fàcil, en l’electrònica tot està permès, però al flamenc hi ha l’etern debat del purisme i la Rocío venia amb tot el pes de la tradició i de la norma, un pes que ha viscut i ha patit molt. Al final, però, hem sortit tant dels marges que ni els puristes tenen eines per atacar, simplement no encaixa en el seu marc mental», diu.

I és que Tercer cielo és un treball que inclou referències musicals a clàssics com Manolo Caracol i Antonio Mairena, però no té guitarres flamenques i sí zapateaos passats per sintetitzadors, i que pren versos i paraules de Miguel de Unamuno, Luis García Montero o sant Agustí.

La recepció d’aquest còctel de flamenc, electrònica i literatura ha sigut excel·lent. «No ens ho esperàvem gens. Vivim en l’època de les llistes i la rapidesa, amb molta radiofórmula, i el nostre és un treball una mica difícil de digerir per algú que només vol posar-se música de fons, demana una atenció», reconeix.

Un concert «minimalista»

Pel que fa al trasllat de tot això al directe, Márquez i Bronquio tenien clar que «amb un disc tan recarregat, l’espectacle havia de ser minimalista, conceptualment i de logística».

La posada en escena que arriba demà a la sala Montsalvatge de l’Auditori es basa en dues teles blanques que muten segons la narrativa de les llums que proposa Benito Jiménez, mentre que la coreografia i el moviment escènic ha anat a càrrec d’Antonio Ruiz, premi Nacional de Dansa.