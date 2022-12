El festival Temporada Alta ha tancat la 31a edició amb un 89% d'ocupació i 49.979 espectadors. De tots ells, 43.165 són del públic que ha tingut el certamen a les sales i la resta hi ha 3.351 assistents a activitats complementàries i 3.463 participants del projecte educatiu A Tempo. El director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha assegurat que són unes xifres "millors" del que esperaven, tenint en compte el context d'inflació que hi ha i l'encariment dels costos energètics. Pel que fa a la programació 14 dels espectacles produïts pel festival aquest any tenen una gira garantida a partir d'ara. A més, Sunyer ha destacat la importància de la visió femenina en la creació de la majoria d'espectacles d'aquest 2022.

Temporada Alta ha baixat el teló de la 31a edició amb un balanç més que satisfactori, acumulant un 89% d'ocupació i 49.979 espectadors. Es tracta d'una xifra similar a la de l'any passat. El director del festival, Salvador Sunyer, ha assegurat que no s'esperaven arribar-hi tenint en compte el context en què s'ha fet el festival. "Hem tingut més feina per vendre entrades", ha assegurat Sunyer. Però finalment els números han acompanyat al festival i fins i tot han provocat "una sorpresa agradable" als organitzadors pel bon comportament dels espectadors. En aquesta edició el festival ha programat 220 funcions, 9 d'elles s'han afegit a última hora per l'èxit de demanda. A més, per primera vegada en molts anys no s'ha hagut de cancel·lar cap representació. Fins ara hi havia casos de malaltia d'alguns actors o companyies que no arribaven a l'estrena i finalment anul·laven la representació. Per altra banda, l'edat mitjana dels compradors d'entrades és de 47 anys i només un 11,51% de les persones que han adquirit localitats són menors de 30 anys. Sobre la programació, Sunyer ha remarcat que s'han estrenat 38 espectacles. A més, en 14 muntatges que el Temporada Alta ha produït o coproduït aquest 2022 tenen una gira garantida (en quatre ocasions una gira internacional). Aquests espectacles se sumen als 43 d'edicions anteriors que segueixen de gira. Creació femenina Dins de la programació, el director ha apuntat en la importància de les dones en la creació dels muntatges d'aquest any. Sunyer ha remarcat que "sense els espectacles fets per dones, la programació del festival cauria". Aquest 2022 s'ha estrenat la nova proposta d'Angelica Liddell, Juana Dolores o Christiane Jatahy. És un petit recull de la "vintena d'espectacles de primeríssim nivell" que Sunyer creu que podrien estar "en qualsevol festival europeu". Aquesta "potència creativa" femenina que ha marcat la programació d'enguany ha servit per tractar diversos temes amb "una mirada diferent". El director assegura que les dones han ajudat a "obrir finestres noves" amb discursos que fugen "del pamflet i del discurs". Possible obertura a Mèxic Mentre el Temporada Alta de Catalunya abaixa el teló, els organitzadors ja estan preparant la propera edició del certamen teatral que fan a l'Amèrica Llatina. Es tracta d'una versió diferent a la que es fa a la demarcació de Girona i que busca "oferir gires internacionals" per a les companyies catalanes. Fins ara, aquest festival actua en teatres de Buenos Aires, Montevideo i Lima. Aquest any, però, diversos representants d'una xarxa de teatres de Mèxic DF ha visitat el festival per proposar als organitzadors estendre la versió llatina fins al seu país. Sunyer ha avançat que s'estan plantejant aquesta expansió de cara al 2024 amb l'objectiu de poder sumar nous escenaris als espectacles catalans que facin la gira americana.