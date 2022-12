«Vaig tenir a les xarxes amenaces de seguidors del Real Madrid»

Què se li ha perdut a un banquer al cinema?

A més de banquer, soc escriptor. Això ja té més relació amb el cinema, perquè els guions s’escriuen. Tampoc no sóc ben bé banquer, el que faig és aconsellar als clients què fer amb els seus diners.

O sigui que vostè toca molts diners.

He, he, passen per mi molts diners, no els arribo a tocar.

Les seves aventures financeres donarien per a uns quants guions?

En pot estar segur. Algunes coses, millor no explicar-les. Veus de tot.

Viatja sovint a Suïssa?

No hi he estat mai.

I a Andorra, com els Pujol?

A Andorra sí, perquè el meu banc és andorrà.

Ser regidor municipal també dóna per a pel·lícules?

També passen moltes coses cinematogràfiques, sí. Aquestes també, millor no explicar-les. De tota manera, quan escrius o fas una pel·lícula, sempre acaben sortint experiències personals, encara que sigui una mica camuflades.

És difícil tractar el tema de l’islamisme?

El terrorisme jihadista dona molt, a l’hora d’escriure o filmar thrillers.

Mira d’anar amb cura per a no ferir susceptibilitats?

Quan escric soc lliure, no tinc en compte aquestes coses. Si fereixo algú, mala sort. No hi penso, la veritat.

I algú s’ha ferit?

Quan vaig escriure La espada de Alá, que tractava d’un atemptat en un Barça-Real Madrid, vaig tenir una allau d’amenaces, fins i tot de mort, a les xarxes. Sobretot per part de seguidors del Madrid.

Està seguint el Mundial?

El segueixo menys des de l’eliminació d’Espanya, però és clar, encara el segueixo, com tothom.

No tothom, n’hi ha que hi volien fer boicot pel fet que sigui a Qatar.

És futbol i prou.

Encara hi ha qui considera no resolts els atemptats islamistes a Catalunya. Dóna per un guió?

Això només ho pot pensar algun guillat, no té ni cap ni peus.

Alguns dubtes amaguen intencions polítiques?

A la gent li agrada veure conspiracions a tot arreu. Fa poc, en un festival vaig coincidir amb un director mexicà de cinema, que em parlava convençudíssim que les torres bessones les van fer caure amb explosius a la base. Apuntava al govern americà. El mateix passa amb el que diuen dels atemptats a Barcelona, és un conte per a nens.

Aviat va a un festival al Marroc amb aquest curt sobre islamisme...

És veritat que un hi va amb certa prudència. Però bé, són ells els que em van convidar.

Quina idea equivocada solem tenir del cinema?

La gent ignora com n’és d’artesanal. És pràcticament impossible rodar més de 6-7 minuts d’una pel·lícula en un dia. Per la gran quantitat de gent que es mou i el que costa aconseguir un pla. Per aconseguir aquests 6-7 minuts invertim una jornada de deu hores.

Per això prefereix fer curts?

He, he, faig curts perquè no tinc pressupost per rodar llargmetratges.

Vostè es dedica a aconsellar on invertir diners, home!

(Riu) Jo mai aconsellaré a un client que inverteixi en un lloc on perdrà diners. Per aconsellar algú que hi fiqui diners, ha de ser una inversió molt segura. I perquè això passi, hi ha d’haver alguna TV pel mig. Si hi ha una TV i una distribució, després sí que s’hi pot acostar un inversor i guanyar diners.

Són justificats els ajuts públics al cinema?

Sense ajuts públics no hi hauria cinema. O es faria un cinema diferent, molt més comercial. Ens quedaria només amb el cinema americà, i de les 150 que es poden fer en un any a l’estat espanyol, se’n farien deu o dotze.