Els joves músics de la Black Music Big Band Junior, d’entre vuit i quinze anys, acaben de publicar el disc Seguint els Commitments, basat en el repertori de The commitments, la pel·lícula dels anys 90 dirigida per Alan Parker on un grup de joves dublinesos intenten muntar una banda de soul per fugir de l’entorn deprimit en el qual es trobaven.

Trenta anys després, els joves de la formació gironina, un projecte formatiu que deriva del Black Music Festival i està impulsat pel certamen i Cases de la Música, es fan seu el repertori de la pel·lícula. Tot el procés va arrencar el 2021 amb la idea de fer un homenatge al film i culmina amb aquest enregistrament. Durant tot aquest temps el repertori s’ha treballat i s’ha portat en directe, fins i tot comptant amb la presència d’Andrew Strong, protagonista del film, en un dels concerts. El disc s’ha enregistrat i mesclat als estudis El Local de Vilablareix a càrrec de Marc Piña.