L’any 2009 un film retornava al cineasta canadenc James Cameron a la primera línia mediàtica després de dotze anys d’absència. El director de la icònica Titanic (1997) va crear una obra que va mobilitzar a milions d’usuaris cap a la pantalla més propera gràcies a un conjunt de personatges blavosos que parlen un idioma propi i que habiten en un planeta inhòspit anomenat Pandora. Avatar va causar furor, convertint-se en una de les pel·lícules més taquilleres de la història i emplenant les sales de cinema que, aleshores, encara no havien de competir amb les plataformes digitals. Ara, més d’una dècada després, Cameron ha tornat per presentar la segona entrega d’aquesta història, Avatar: El Sentido del agua, que interpel·la a grans i petits però que, sobretot, ha aconseguit tornar a asseure a la gent a davant de la gran pantalla.

A Girona ciutat, on l’única opció de veure el film passa per les sales dels Ocine, multitud de persones han decidit dedicar aquesta tarda tres hores de la seva vida per veure la segona part de les aventures de Jake Sully. De fet, aquestes sales acullen al llarg del dia d'avui fins a 15 passis del film per a totes les opcions, ja que els usuaris podien optar per veure la creació en 2D, 3D, en sales ATMOS, en versió original, doblada en català o doblada en castellà. Un ventall d’opcions que sumat a l’alta expectativa dels nostàlgics de la història van disparar la venda d’entrades anticipades. Fent una cerca ràpida de les entrades venudes telemàticament i amb una aproximació de més d’un centenar d’usuaris per sessió a les sales de Girona, avui més d’un miler de persones s'han desplaçat fins a aquest cinema. De fet, la majoria de sessions que s'han fet als Ocine tenien gran part de les entrades venudes prèviament a través de la pàgina web.

Des de la direcció dels multicines de Girona, a l’espera de conèixer dilluns les xifres definitives, s'han mostrat satisfets pel balanç del cap de setmana. «El públic tenia una mica de nostàlgia d’aquesta pel·lícula i ja quan va ser el desè aniversari de la primera, que vam fer diversos passis, va anar molt bé i el públic va respondre bé. De moment la gent que l’ha vist n’ha sortit satisfet i tot i la durada, la recomanen. Per tant, creiem que les xifres per Nadal seran bones, ara caldrà veure si s’aguanten fins al gener», exposen els representants d’Ocine de Girona, que afegeix en que tot i això, el retrat actual és molt diferent d’aquell que es va viure fa una dècada quan es va estrenar la primera part: «El cinema ha canviat molt. Quan es va estrenar la primera estava tot ple a vessar. Ara perquè el cinema recuperi públic crec que calen grans produccions i que siguin bones, perquè lo altre ja ho trobes a les plataformes digitals».

Una tarda de cinema

«Anem a veure Avatar, sí. La veritat és que ens va agradar molt la primera i pel·lícules com aquesta amb tants efectes especials, val la pena anar-les a veure perquè les gaudeixes molt més i és una estona que desconnectes de tot plegat», explica l’Eugeni mentre fa cua. Com ell, són centenars les persones que entre aquest cap de setmana i els propers, aprofitaran per conèixer el de venir de la família Sully al planeta Pandora. «Nosaltres hem vingut amb la família, ens va agradar molt la primera part i teníem ganes que fessin la segona, no sabíem que tardarien tants anys! Ara feia mesos que no veníem al cinema, però amb una pel·lícula així val la pena venir per gaudir-la bé menjant una bona capsa de crispetes i hem vingut d’hora perquè dura molt!», afegeix en Xavi.

De fet, les xifres indiquen que arreu d’Espanya més de 285.000 persones van veure el film el dia que s’estrenava, divendres. I és que un dels mèrits de James Cameron amb la creació de l’univers Avatar, a banda de crear un producte de masses, ha estat la seva capacitat de recuperar el cinema 3D i fer un film immersiu amb un elevat índex d’hiperrealisme que fa que l’univers de Pandora, per molts, estigui a un pas de casa, al cinema.