Un al·lucinogen sentit del que és sorprenent

Més que una pel·lícula, es pot considerar un esdeveniment. I, com a tal, amb projeccions en 1.983 pantalles a tot Espanya en la seva primera setmana d’estrena, incloses les sales Imax i les que tenen 3D, està subordinat a la tecnologia abans que a l’emoció. En el ja llunyà 1991, quan va estrenar Terminator 2 , James Cameron va demostrar amb escreix que es podia explicar una bona història de gènere fantàstic mitjançant una imaginativa tècnica d’efectes digitals molt elaborats però encara inicials. Tinc la sensació que, d’aquí a dues dècades, la segona pel·lícula amb Schwarzenegger encarnant l’androide de vella generació continuarà sent tan sorprenent visualment com ho va ser en el seu moment, mentre que Avatar i Avatar: el sentit de l’aigua, més les altres tres parts que Cameron planeja i promet realitzar fins al 2028, hauran envellit molt pitjor.

No només és qüestió d’encertar amb l’efecte precís, de sorprendre’ns amb plans impossibles i de portar a l’extrem les possibilitats de les tres dimensions –la conquesta més gran del director–, sinó de crear històries més o menys convincents i insuflar-los aquesta emoció que el responsable d’Aliens diu que sap transmetre.

És freda com el gel, allargada fins a l’extenuació perquè no té tantes coses per explicar en tant metratge, insulsa en els conflictes generacionals que planteja, exagerada en les disputes adolescents atapeïdes de testosterona i una mica lletgistes plans generals de roques penjants. Fins i tot la picada d’ullet final a la tragèdia del Titanic –¿autohomenatge o impotència creativa? – és forçat.

Messies del cine

El to ecologista també és molt simple, recobert d’aquesta pàtina mainstream tan habitual a les últimes cintes del director, malgrat que les parts amb l’enorme cetaci proscrit tenen la seva gràcia. Cameron s’ha cregut el messies del cine de gran aparador, i és indubtable que les sales aguanten millor després de la pandèmia gràcies a productes així. Però tanta megalomania cansa. Té poc a explicar, tot i que, això sí, fa servir el 3D com ningú. De fet, si es dediqués a continuar investigant en el camp del CGI i deixés de dirigir, perdríem un director regular que gasta milionades innecessàries i guanyaríem un tècnic exemplar.

És improbable que qui tingui tírria a l’univers d’Avatar (2009) canviï d’opinió després de veure Avatar: El sentit de l’aigua (2022). Malgrat que la primera entrega és, ara per ara, la més taquillera de la història, amb uns disparats 2.900 milions de dòlars recaptats arreu del món, abunden els haters als quals les blavoses criatures del planeta Pandora els fan esgarrifar, la seva sabonosa atmosfera new age i l’arrogant etiqueta de pel·lícula que havia de canviar la història del cine. Així que serà millor que no perdin el temps. O… potser sí.

És veritat que ningú havia demanat a James Cameron una nova entrega d’Avatar, ja que sempre va fer la sensació que amb un viatge intergalàctic a Pandora ja n’hi havia prou. També és cert que el guió d’aquesta nova entrega és buit i té un relat d’aventures de poca fondària, un desenvolupament absurd i personatges traçats amb retolador gruixut. Tot i així, i assumint la seva condició, és un espectacle colossal capaç de despertar el vell i gairebé perdut sentit de la sorpresa. Una experiència visual –i sensorial– senzillament al·lucinògena.

Sense gairebé guió

No hi ha a penes guió i gairebé tot és absurd. El seu missatge ecologista i anticolonial s’acosta al posat estètic i, a dir veritat, destil·la un alarmant aire de masculinitat patriarcal en el seu inflamat al·legat de la família tradicional. Però experimentar Avatar: el sentido del agua en sala de cine i flamant 3D és el que més s’assembla a entrar en un somni, o una vella barraca de fira, on les coses no tenen per què tenir sentit i transcendència.

Tecnològicament i visualment, el film de Cameron és enlluernador, com vingut del segle XXII. Les amniòtiques imatges aquàtiques estimulen una relaxant ingravidesa abans de donar pas a un furiós últim acte en el qual el director es deixa anar, embogit, se cita a si mateix en una marmita en la qual conflueix tot el seu (gran) cine d’acció previ, des d’Abyss fins a Titanic, des de Terminator fins a Aliens.

Tot està allà, ultraconcentrat, en aquella última hora, i tot i que només sigui per això no ho dubtin i vagin al cine. Com la seva predecessora, Avatar: el sentit de l’aigua no canviarà la història del cine (tot i que sí que salvarà la seva taquilla), perquè ningú sensat, tret de Cameron, està disposat a llançar-se a projectes de gran megalomania tecnològica. Però ha aconseguit una cosa que avui, en temps de raspós cinisme i descreença, sona bastant bé: deixar l’espectador amb la boca oberta, tot i que sigui per una estona, arrupit sota una capa d’esglai i meravella. Com d’un altre planeta.