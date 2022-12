El còmic que mira cap a l’exili

L’exili vist a través del còmic centra la nova exposició del Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, el MUME. Exemplars de còmics, dibuixos originals i documents i objectes que testimonien la sortida forçosa del país després de la guerra civil es mostren des d’ahir i fins al 5 de març a L’exili de 1939 al còmic. Vinyetes a la frontera, una mostra que repassa com aquesta disciplina artística ha recollit, sobretot en els darrers vint anys, aquest episodi històric per contribuir a la seva memòria i dignificació.

I és que en les darreres dues dècades l’edició d’àlbums il·lustrats, tebeos i novel·les gràfiques en diferents llengües sobre la traumàtica retirada de finals del 1938 i principis del 39 ha anat a l’alça.

La selecció inclou còmics publicats en francès, italià, català, èuscar i castellà, tant a l’Estat com a França, que centrats no només en l’ocupació militar de Catalunya i el pas de frontera en només dues setmanes, que és l’inici de l’exili, sinó també en altres etapes posteriors, com ara els camps francesos i nazis, l’exili a tercers països o la resistència contra l’ocupació alemanya i la dictadura franquista.

Vinyetes a la frontera inclou títols com ara Josep, L’art de volar, Winnipeg: el barco de Neruda o Le convoi. També Les serps cegues, Los surcos del azar o Deportado 4443.

Pel que fa als il·lustradors que han col·laborat en l’exhibició aportant-hi dibuixos originals i reproduccions hi ha, per exemple, Quim Bou, David Tapia, Paco Roca o Aurel.

Comissariada per Josep-Vicent Garcia Raffi i Francisco Collado Cerveró, vinculats a la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, la mostra forma part d’un projecte sobre l’exili enfocat des de la literatura, la gràfica i la història.

L’exposició es complementa amb un petit espai expositiu al vestíbul del MUME dedicat a l’il·lustrador Josep Cabrero Arbal, que va viure l’exili i la deportació en primera persona.

Autor de Pif le chien, un personatge molt estimat a França, l’aragonès Josep Cabrero Arnal va treballar als anys 20 i 30 com a dibuixant en revistes com TBO, L’esquetlla de la Torratxa o Papitu.

Després de lluitar al front, va marxar a l’exili, passant primer pels camps de concentració del Rosselló i després per les Companyies de Treballadors Estrangers, treballant a la Línia Maginot, fins que el 1940, amb la invasió alemanya, va ser internat a un camp de presoners de guerra i finalment, el 1941, empresonat a Mauthausen, on va sobreviure treballant per un dels caps alemanys del camp de concentració i fent dibuixos pornogràfics. Allà va coincidir amb l’escriptor Joaquim Amat-Piniella, a qui va servir d’inspiració per al personatge d’Emili de la novel·la KL Reich.

Amb el final de la guerra, es va establir a França i va reprendre l’activitat com a il·lustrador i va crear diferents personatges, fins que el 1948 va idear el seu personatge més famós, el gos Pif.

A l’exposició sobre el còmic s’inclouen també documents del fons particular de la família Cabrero, com una carta escrita des del camp de concentració del Barcarès el 1939 o una carta postal des de Mauthausen, el 1943, mentre que a l’espai del hall hi ha publicacions com Vaillant i Pif le chien, documents i dibuixos originals de l’autor.

Com a activitat complementària a aquesta exposició, al gener la biblioteca Fages de Climent de Figueres acollirà la presentació del llibre Josep Cabrero Arnal, Itinerari d’un dibuixant genial. Barcelona-Mauthausen-París, coordinat per Àngel Campabadal.

«L’exili de 1939 al còmic.vinyetes a la frontera». Una petita mostra dels dibuixos i còmics exposats a la Jonquera 1 Plomo y gualda de Manuel Granell, inèdit, que sortirà l’any vinent. 2 Josep d’Aurel.

3 Aquella guerra que sufrimos de Jordi Peidro. F