Més de seixanta sessions al dia del film en set poblacions gironines

El desplegament de la segona part d’«Avatar» a la província de Girona ha sigut màxim. La pel·lícula es pot veure a gairebé totes les sales de cinema i la oferta per veure el film és variada i per a tots els gustos: es pot visualitzar en versió original, en castellà, en català i en tres dimensions (3D) i so Atmos. Dels cinemes d’arreu de la província, els usuaris ansiosos per veure el film el poden trobar a les sales de Girona, Salt, Blanes, Roses, Figueres, Olot i Platja d’Aro. La suma de totes les sessions de la jornada d’ahir equival a més d’una seixantena diària, una gesta que intueix unes bones xifres de consum per als cinemes. A més, cal no oblidar que els tempos d’estrena han sigut molt ben seleccionats, ja que la pel·lícula arriba just a les portes de les festes de Nadal, una de les èpoques daurades per a les sales de cinema, que sovint recuperen visitants durant les festivitats.