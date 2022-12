Rocío Márquez i Bronquio subverteixen els cànons del flamenc a l'Auditori de Girona

Entonant aquell cèlebre "Qué grande es la libertad!", el darrer vers de La madrugá, del desaparegut cantaor sevillà Antonio Mairena, Rocío Márquez i Bronquio acomiadaven dissabte a la nit una memorable vetllada de poc més d'una hora de durada en la qual va presentar a l'Auditori de Girona el seu disc conjunt Tercer Cielo (Universal Music, 2022). El vers final, cantat a ple pulmó i ja sense micròfon ni sintetitzadors, resumeix en gran manera la grandesa d'un projecte que beu de la llibertat per conspirar, reiniciar mentalitats oxidades i fer rebrotar el flamenc, des de les seves arrels més profundes fins a l'essència més avantguardista, atorgant-li una exquisida i suggerent nova dimensió tot subvertint els cànons establerts.

Amb la cantant de Huelva entrant a l'escenari tot arrossegant-se per terra i cantant amb la seva poderosa veu La Marca (Canción Toná), va arrencar un concert en el qual els dos membres del projecte es van repartir, gairebé a partir iguals, el protagonisme. Bronquio, nom artístic de Santiago Gonzalo, el productor gadità que s'ha erigit ja en una de les grans sensacions de la música urbana i electrònica estatal, va demostrar des de bon principi el seu magistral domini de les programacions i els sintetitzadors. Márquez, guanyadora del premi Lámpara Minera del Festival de Cante de Las Minas el 2008 i que mai ha deixat d'explorar nous territoris, aliant-se amb artistes com Raül Refree, Niño de Elche o l'uruguaià Jorge Drexler, va brillar tant per la seva incontestable qualitat vocal com per l'actitud i els dots escènics que va exhibir.

Amb un muntatge minimalista, però captivador, en el qual un encertat joc de llums van acompanyar en tot moment la proposta escènica, ambdós artistes es van mimetitzar en diverses ocasions, però especialment en la interpretació de talls com De Mí. Rumba -en la qual Bronquio va abandonar per uns intents taula per acompanyar Márquez en les tasques vocals-, Mercancía, Un ala rota o Droga Cara.

Seguint les petjades de noms com el d'Enrique Morente, amb tota probabilitat un dels primers artistes que van mostrar grans capacitats a l'hora de connectar un món tan arrelat en la cultura popular com és el flamenc amb universos aparentment a anys llum, Bronquio i Rocío Márquez han aconseguit confeccionar una proposta rodona, que arriba al cor i enamora i, al mateix temps, genera atmosferes pròpies. Tot plegat, fet des d'un innegable talent, des de la llibertat i des d'un esperit subversiu que trenca esquemes, però respecta i estima la tradició des d'una militància que va molt més enllà de la revolució.