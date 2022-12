La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen As bestas va guanyar el guardó a millor llargmetratge de la 28a edició dels Premis Forqué que es van entregar la nit d’aquest dissabte a Madrid. El film es va endur aquesta estatueta i també la de millor interpretació masculina per a l’actor francès Denis Menochet.

La nit també va premiar la catalana Laia Costa pel seu paper a Cinco lobitos com a millor actriu protagonista. Cinco lobitos també es va emportar el premi d’educació en valors al qual aspirava Alcarràs, de Carla Simón, que estava nominada a aquesta categoria i a millor llargmetratge, però que va marxar de la gala amb les mans buides. En la resta de categories, Mónica López va guanyar el premi a millor actriu de sèrie per Rapa i Apagón va ser guardonada com a sèrie.