La Capella Polifònica de Girona i la seva coral infantil GiroNins van celebrar ahir el concert de Nadal a la Catedral de Girona titulat «El cant de la Sibil·la - Mil nadals a Girona». El fil conductor va ser un recorregut històric des d’El cant de la Sibil·la fins a nadales tradicionals catalanes harmonitzades per Martí Ferrer, l’actual director de la Capella, passant per villancets del barroc escrits per a la Catedral o cançons escrites per Josep Viader, Francesc Civil o Joaquim Pla Dalmau, entre d’altres.