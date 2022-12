La Bisbal d'Empordà ha creat un nou cicle de música i teatre, el MiT, que oferirà propostes culturals durant set dissabtes de març i abril. Cesk Freixas, Nuevos Conocidos, Magalí Datzira, Queralt Lahoz, Alba Careta Group, Anomalía y Excepción i Mazoni, són els artistes que passaran per l'escenari del Teatre Mundial en el marc del nou projecte. Les actuacions, musicals o teatrals, seran a les vuit del vespre i ja es poden adquirir a través del web ciclemit.cat. "La voluntat del MiT és dinamitzar el Teatre Mundial i que la gent se'l faci seu", ha explicat el promotor Roger Vidal.

La primera edició de la nova proposta oferirà cinc actuacions musicals i dues obres de teatre, amb noms destacats del panorama actual. Obrirà el cicle el cantautor Cesk Freixas el dissabte 4 de març, que hi farà el primer concert de la gira a la comarca, presentant el seu nou treball discogràfic amb una mirada posada cap a les arrels, la terra i la llengua. Continuarà el dissabte 11 de març amb la companyia Nuevos Conocidos, que faran una representació teatral de quatre actors amb quatre històries carregades de vivències que van més enllà.

El 18 de març serà el torn de Magalí Datzira, que presentarà el seu nou disc amb el seu personal segell basat en jazz carregat d’influències que deambulen del funk al pop electrònic, passant pels sons més intimistes i mediterranis i els ritmes urbans. I el març culminarà amb l'actuació Queralt Lahoz, que farà un dels darrers concerts de la gira.

L'abril arrencarà de la mà d'Alba Careta Group, presentant Teia, el nom del tercer disc de la trompetista i cantant bagenca. Amb un dissabte d'aturada per Setmana Santa, el cicle es reprendrà el dissabte 15 d'abril amb l'obra de teatre 'Anomalía y Excepción' de la companyia Maria Cambil Produccions. I es clourà el 22 d'abril, amb un concert del bisbalenc Mazoni, commemorant el seu 20è aniversari sobre els escenaris amb un repertori farcit de grans èxits.

Activitats socials per a tots els col·lectius

El nou cicle té la voluntat d'oferir una programació que arribi a diferents col·lectius i entitats de la ciutat. És per això que el MiT oferirà una programació que vol que arribi arreu i aposta per crear espais on artistes i ciutadania conflueixin en el món creatiu per tal de descobrir-ne el funcionament de ben a la vora. Amb aquesta voluntat el cicle preveu accions amb El Trampolí, L'INS la Bisbal, l'Espai Jove 17100 i Ràdio Bisbal. Amb aquests darrers aquest divendres, coincidint amb el mercat setmanal, faran un programa radiofònic a peu de carrer, a davant de l'Ajuntament Vell.