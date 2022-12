La gironina Agnès C.H. debuta al panorama musical amb 'Inferències', un disc d'autor a cavall del soul i el blues amb lletres que beuen de l'actualitat. Les cançons, diu l'artista, volen «expressar i donar veu a inquietuds sobre el món que ens envolta». Migració, medi ambient, tecnologies, cultura... Són alguns dels temes al voltant dels quals giren les nou cançons de l'àlbum, passades pel filtre «personal i poètic» de la cantant. Del disc ja se'n poden escoltar quatre temes a les plataformes: 'Records', un desamor musical; 'She said', un homenatge a les àvies; 'Trenca'm', un cant a la resistència contra qualsevol violència i, des de la setmana passada, 'Me and my best friend', que tracta sobre l'amistat i el respecte al medi ambient.

Agnès C.H. és l'alter ego artístic d'Agnès Cabezas. Nascuda a Salt ara fa 42 anys, i després de participar en diferents projectes relacionats amb l'electrònica, ara la gironina presenta el seu primer disc. 'Inferències', com ella mateixa explica és un «àlbum de composicions i lletres pròpies que conté soul, blues i també elements de pop». Les lletres, en català, anglès i castellà, «volen expressar i donar veu a inquietuds sobre el món que ens envolta». El disc inclou nou cançons que parlen de temes d'actualitat, però, que Agnès C.H. ha passat «per un filtre personal i poètic». Migració, medi ambient, tecnologies o cultura centren algunes de les lletres, que també transiten pel desamor, l'amistat o els records i l'homenatge a la gent gran. Segons explica l'artista, que és llicenciada en Periodisme i Comunicació Audiovisual, per la seva formació «tenia la necessitat de recollir temàtiques del dia a dia i sobre les quals poder inferir les meves emocions i pensaments subjectius». Per això el CD conté un llibret amb textos literaris sobre les cançons i les lletres, en format de petit diari (amb disseny i fotografies de Marcel Asso). 'Inferències' s'ha gravat als estudis de Lluís Costa (productor i guitarra) i ha comptat amb els arranjaments, piano i bateria de David Poblete i el baix de Pedrito Martínez. «La combinació entre l'harmonització dels temes a càrrec d'en David Poblete, músic de llarga trajectòria en el món del jazz, i l'experiència en la producció de Lluís Costa donen a les cançons un caràcter únic amb tons de soul i blues omplint un espai més enllà de la música d'autora», explica l'artista. L'àlbum també inclou un últim tema amb base de música electrònica del ballarí, productor i DJ Lluís Burch. Amb ell, Agnès C.H. havia compartit el projecte Electric Groove, amb el qual van quedar finalistes al concurs Salt The Musics. Videoclips i singles El primer single del disc, amb videoclip al YouTube, ha estat 'Records'. Un blues en català que parla d'un desamor musical. «Un poema ple de metàfores i dobles sentits perquè l'objecte d'aquest sentiment és la dificultat de la relació amb el món de la música», explica Agnès C.H. El segon tema, que es pot escoltar a Spotify, és 'She Said', un homenatge a les àvies de l'autora i en general a totes les dones que van viure l'època de postguerra i que van reconstruir el país. «Un record per a totes elles i una reflexió sobre què ens van aportar i què ens en queda», explica la cantant. El tercer tema publicat del disc 'Inferències', amb vídeo lyrics al YouTube, és 'Trenca'm'. Un cant a la resistència contra tota mena de violència. «De gènere, però també contra l'homofòbia, la transfòbia, el racisme i qualsevol mena de pensament discriminatori». Des de la setmana passada es pot escoltar també a Spotify 'Me and my best friend'. «Una cançó que et porta a una atmosfera onírica on passaràs de la tristesa a l'esperança, dels blaus més foscos a la llum que comporta compartir estones amb la companyia més pura», explica Agnès C.H. «El tema parla de l'amistat més vertadera, la que ens ofereixen els nostres companys animals no humans i com ens poden fer sortir d'un estat mental autodestructiu», subratlla l'artista. «Es tracta d'una cançó que vol ser una crida al respecte del medi ambient, una oda a l'empatia amb les espècies que habiten el planeta i que haurien de ser els nostres millors amics», conclou.