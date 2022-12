Postals amb destí a Empúries

Una vintena de postals de Foça, la ciutat de l’actual Turquia d’on provenien els primers grecs que van arribar a Empúries, serveixen a l’escriptora i artista Irene Solà per a construir una instal·lació artística que aquests dies es pot veure a la Biblioteca del Museu d’Empúries. La proposta forma part del projecte Passat/Present, una iniciativa que vol fer dialogar l’art contemporani amb el patrimoni cultural i que, a més del jaciment escalenc, s’ha desenvolupat en altres espais com la Roca dels Moros del Cogul o el monestir de Santes Creus.

Per a la instal·lació, Solà va visitar les ruïnes d’Empúries i els dipòsits del Museu d’Arqueologia de Catalunya, on va descobrir els diaris d’Emili Gandia, escrits durant els primers anys d’excavacions a la zona.

En aquell primer moment, els arqueòlegs van excavar tan enrere (o tan avall) com fins al 575 abans de Crist, quan hi van arribar els primers colons, grecs que provenien de Focea, l’actual Turquia.

Aquesta data representa un començament, la fundació d’Empúries, però també un topall, perquè pels arqueòlegs, abans del 575 aC no hi ha història a Empúries.

La proposta de Solà, en conseqüència, comença amb un viatge a Turquia i els seus jaciments amb la voluntat d’emmirallar els dos jaciments -Empúries i Focea- i restablir una fugaç relació d’intercanvi entre ells. Amb aquesta idea al cap, Solà viatja, troba i compra vint postals de les ruïnes de l’antic assentament grec i les envia al Museu d’Empúries amb un text escrit al dors, explicant el viatge i altres impressions del seu periple.

Les vint postals enviades per Solà des de Focea, juntament amb una vitrina on, de manera molt clara, s’explica com va ser l’arribada d’aquells primers grecs a Empúries, tal i com li va explicar un grup d’arqueòlegs turcs, és el nucli de l’exposició que acull la Biblioteca del Museu d’Empúries i que un cop acabada la mostra passaran a formar part del seu arxiu.