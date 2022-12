'Alcarràs', dirigida per Carla Simón, no competirà finalment per l'Oscar a millor pel·lícula internacional. L'Acadèmia de Hollywood ha publicat aquest dimecres la popular 'shortlist' de la categoria per la 95a edició dels premis, en què no hi ha inclòs la cinta catalana, distingida amb l'Ós d'Or a Berlín. Entre les quinze que sí han passat el tall hi ha títols com l'argenitna 'Argentina, 1985', l'austríaca 'Corsage', la belga 'Close', la cambodjana 'Return to Seoul', la danesa 'Holy Spider' o la francesa 'Saint Omer'. Així s'acaba la meteòrica carrera internacional del film, un cant a la terra i a la vida rural protagonitzat per actors no professionals i que va ser candidata en tres categories als Premis Europeus de Cinema.

Carla Simón ja va fer història amb 'Estiu 1993', una de les pel·lícules més aclamades del cinema català recent. Va superar l'èxit de la seva 'òpera prima' amb el segon llargmetratge, en què va guanyar el premi més important en la història del cinema al país amb una obra en català que parla dels vincles de les persones amb la terra que treballen. L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya va seleccionar 'Alcarràs' com a candidata als Oscars el setembre passat, imposant-se a 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen, i 'Cinco lobitos', d'Alauda Ruiz de Azúa. "Passi el que passi, hem fet tot el que es podia fer" En declaracions a l'ACN, la mateixa Carla Simón ja advertia de la dificultat que la pel·lícula arribés a Hollywood. Aterrada a Islàndia directament des de Los Ángeles i Londres, on l'equip havia estat promocionant 'Alcarràs' entre els acadèmics, assegurava que era una fita "molt difícil". "Passi el que passi estarem tranquils perquè hem fet tot el que es podia fer. Hem arribat molt més lluny del que havíem d'arribar", detallava.