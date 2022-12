La ciutat de Girona és l'escenari d'un vídeo coral participatiu que ha unit més de 150 cantants amateurs. #JoCanto Carol of the Bells és una iniciativa de la Fundació La Caixa que ha ofert a cantants aficionats la possibilitat de formar part d’una gravació audiovisual professional amb un rodatge en format presencial. Per a l'audiovisual, Girona esdevé l'escenari d'un conte de Nadal al ritme de Carol of the Bells, del compositor ucraïnès Mikola Leontòvitx. Més de 150 persones de cinc cors, a més de cantants individuals, interpreten aquesta nadala mentre caminen pel casc antic i les escales de la catedral, i per les ribes del riu.

Igor Cortadellas ha estat l’encarregat de la direcció creativa del vídeo, en el qual han participat els cantaires de Veus - Cor Infantil Amics de la Unió i dels cors gironins Gospel d’Aro, Cor Gospel Girona, Cor Maragall, Cor Preludi i Coral Xàntica, a més de participants individuals vinguts de diferents punts del territori català i cantants de Barcelona Ars Nova, sota la direcció de Mireia Barrera i acompanyats de la GIO Symphonia. Amb una trajectòria de gairebé 30 anys en l’àmbit de l’activitat musical participativa, la Fundació ”la Caixa” va adaptar el seu contingut al nou ecosistema derivat de la COVID-19 per fomentar la unió amb l’altre, en aquest cas, de forma digital. Aquest projecte participatiu arriba després de l’èxit de #JoCanto Viva la Vida, #JoCanto Al·leluia, #JoCanto Bohemian Rhapsody i #JoCanto Joy to the World, que han acumulat més de 6 milions de visualitzacions a YouTube. El vídeo coral participatiu inclou un making of que es pot veure a la nova plataforma en línia impulsada per la Fundació la Caixa, CaixaForum+, que aspira a ser referència en la divulgació de la cultura i la ciència.